12月內在家就能見到多個天文奇觀 今晚有北極光　周日有彩色流星雨　冬至有土木星合體成聖誕之星



（綜合報導）2020年是一個令人驚怕的一年，但喜愛觀天的人士來說，2020年卻則是不可多得的一年，特別是12月份，人們不僅可以看到最強的北極光，最好的流星雨，還有土星和木星大合的罕見現象，讓你大飽眼福。而且，你無需購置什麼昂貴的設備和望遠鏡，坐在家裏就能看得到。唯一的條件是需要天空晴

朗，必要時保護眼睛，並知道該朝哪裏看。

12月9日至11日：北極光

由今晚起一連3晚，民眾有可能在家門就能看到北極光。這是由太陽升起的日冕物質引起的地磁風暴，10日晚將達到高峰，風暴的強度令北美多個地區，包括俄勒岡州都可見到北極光。

美國國家海洋和大氣管理局空間天氣預報中心將其歸類為G3風暴。G3意味著極光的強度，今晚將會是G1，明晚是G3，11晚是G2，所以周四晚會是最強的。周三和周四晚的最佳觀看時間是晚10點到零晨1點。雲層將是觀看時的最大的障礙。如果夜間天氣晴朗，你想看一眼的話，一定要找一個遠離環境光的較暗的地方觀看，記住要向北看！

12月13-14日：雙子座流星雨

本次雙子座的流星雨堪稱為流星雨之王。天文學家指，流星雨的形成多是因為地球穿越由彗星留下的流星群時發生的。但這次的雙子座流星雨則不一樣，它是一顆小行星留下的流星雨。

雙子座流星雨活躍在每年的12月4日至17日，13到14日晚是高峰時刻。屆時，每小時會有多達150顆流星出現。流星雨的速度可以達到每秒35公里。隨著流星雨的燃燒人們還將會看到黃色，甚至偶爾綠色或藍色的夜空。13日整晚和14日整晚都是很好的觀測時間，沒有月光干擾。天空越黑，觀測流星雨的機會越好。

美國太空總署建議，流星雨可在晚上9點後的任何時刻看到，但最佳觀看時間事在夜晚最黑的時後，即零晨2點到黎明之間。至於觀賞流星雨的最佳方式是仰面朝天，以開闊的視野仰望天空，不需要特殊的設備，盡量選擇遠離人造光的地方，越遠越好。

12月21日冬至：土木星合體成聖誕之星 800年來罕見

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，木星和土星最近正逐漸靠近，在本月21日冬至當天，兩星將會運行至近乎相同的位置，視覺上有如兩者「合體」，形成光芒四射的星型，遠看酷似聖誕之星。如果天氣許可，預計全球都可以在冬至當天看到這個「木星合體土星」的現象。NASA又指，雖然這罕見現象約每20年會發生一次，但今年是近800年來，木星和土星距離最接近的一次，上一次已是1226年。

NASA指出，由於木星繞太陽公轉一圈要12年，而土星繞太陽公轉一圈是30年，因此每20年左右兩者才會運行至同一位置，出現「木星合體土星」的天文現象。

這個天文現象每20年出現一次已是罕見，這次情況更是千年一遇，由於兩者在天空中的角度相距少於0.1度，所以從某些角度看來，兩者會完全重疊。兩行星下一次出現緊密結合，得等到約60年後的2080年3月15日，再下一次則是2400年。

赤道附近是觀賞這個天文現象的最佳地點，不過如果12月21日天氣晴朗、天空沒有光害，各地都能在日落後1小時，在西南方低空看到此天象。當天，木星與土星在天空中的距離只有滿月直徑的1/5，看上去就像雙行星（double planet）。