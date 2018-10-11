11月6日選舉投票日 您已登記成為選民嗎？

（本報訊）波特蘭同源會將與波特蘭新聞及義工們，協助本市華人登記成為選民，參加11月6日的選舉日，隨後更有多場講解選票的活動，讓華人，就算不懂英文，也能為自己發聲，投出神聖的一票。

要趕得上在今次大選中投票，選民必須在10月16日前登記成為選民。

今年亦不例外，周六（13日）及周日（14日），我們將會分別在富康商場及大華99超市內，由早上10時至下午5時為你登記。年滿16歲的美國公民就可登記成為選民，但要18歲才能投票。到來投票的人士請帶來身份證明。

一向，華人的投票率一直偏低，這就是為甚麼華人社區一直不受重視的原因。當談到福利或權益時，美國社會根本就看不到華人的參與，華人就於「隱形人」一樣，令人難感到你的存在。

根據聯邦人口普查局資料顯示，截止2016年美國亞裔人口2140萬，其中華人490萬是亞裔中最大的群體。但據2016年11月大選統計數據，全國18歲以上的亞裔人口有14,881,000人，其中公民10,283,000人，但登記選民只有5,78 5,000人，占56.3%，投票人口5,043,000人，占49%，不投票人口3,315,000人，占32.2%。全部亞裔登記選民38.9%，投票率僅有33.9%。

至於在俄勒岡州，情況更差。在2016年大選時，波特蘭同源會將與波特蘭新聞已積極呼籲華人社區要登記成為選民，參加投票。除了在不同地點有義工協助登記選民外，更舉辦投票日，協助選民明白選票，懂得投票，希望藉此能增加亞裔的投票率。

另外，如你要了解今年的投票提案，你可於22日、29日，下午3-6時到Holgate 圖書館，屆時有廣東話、國語及台山話翻譯。

到11月6日下午六時將在華人服務中心舉辦今年的選票翻譯餐會，協助華裔選民投票。