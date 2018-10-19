11月6日投票日　本報與你細看幾項重要的競選項目和提案

（本報綜述）在今年的美國中期選舉中，俄勒岡州的選民將就本地的多個議席和提案進行公投。本報在此選出幾項選提，供讀者們參考。

俄勒岡州州長：

今次州長是競選之激烈，可以說是本州少見的。根據最新的民調，民主黨的現任州長凱蒂．布朗（Kate Brown）的支持率有49%，僅以4個百分點領先共和黨候選人比尤勒（Knute Buehler）的45%支持率。所以至目前的形勢仍然是難分高下，二人近期在電視出現了舖天蓋地的宣傳，花費可能是本州史上最高。

布朗州長在2015年時是本州的州務卿，但因當時州長辭職，布朗立即補上成為本州州長，在2016年競選成功完成前州長餘下的任期。如今次再次勝出，就是布朗州長首次正式能夠一任四年。

至於共和黨的候選人比尤勒，他自2015年起，就已是Bend 市的州議會代表，他增於2012參選州務卿一職，最後落拜於布朗。

今次是這兩位候選人二度碰頭，同爭奪一職位。

5項州政府提案

102提案

議題：修改憲法：允許本地政府所發行的債券（當政府和企業想要籌集資金時，他們就會發行債券）可以為非政府機構提供可負擔房屋的資金。這需要公投通過，並每年進行審核。

所需費用：0成本。地方政府可成立債券，但過程中會有費用，選民先要為債券進行公投。

投贊成：將修改俄勒岡州憲法，允許縣、市、鎮政府，在州民公投通過後，使用債券的收入來建造可負擔房屋。

投反對：保留俄勒岡州原來的憲法，禁止地方政府為了向非政府機構貸款而籌集資金，不論目的是甚麼。

贊成人士的論據：房價高企，在俄勒岡州並沒有足夠的房屋讓人人都可買屋或租住。如這提案獲通過，地方政府就可以跟私人企業合作。他們可以設立債券，然後讓選民投票決定。這樣，就可建造更多的可負擔房屋。公投通過後會加稅。共和黨和民主黨均支持這提案。

反對人士的論據：這項提案沒有說明本地政府如何使用從債券籌集得來的金錢；也沒有說明何謂「可負擔」。

103提案

這項提案起草得有點亂，很多選民都不能認同這提案聲稱所能達到的目的。支持提案的人士聲稱，提案的目的是要保持雜貨免稅，而事實上購買雜貨是不用付稅的，也沒有任何人提出向雜貨徵稅的建議。這提案的目的並不是要向食品徵稅。

議題：禁止向售出的雜貨徵稅或費用（大麻、酒精飲料及煙草除外）。目前，俄勒岡州是沒有向雜貨徵收銷售稅的，除了在Ashland 及Yachats 兩地方由餐館烹製的食品外。俄勒岡州亦沒有任可有關增設銷售稅的建議。

投贊成：將修改憲法，禁止對雜貨徵收州或地方稅。

投反對：將維持現狀，州和地方政府保留對雜貨徵稅的權力。

贊成人士的論據：俄勒岡州的雜貨一向都是免稅的。 如提案獲得通過，政府就永遠無法對雜貨徵稅。

反對人士的論據：出售食品的企業現在是要付稅的。 如提案獲得通過，要降低或提高這等企業的稅款將更困難。 如提案不獲通過，將保留目前的徵稅，而稅款亦會如現時一樣撥入公共基金，為公眾提供服務。 事實是並沒有任何對雜貨徵稅的建議，因此這項修訂案是不必要的。

104提案

議題：修訂憲法：規定任何增加收入的法案，均需要有五分之三的立法票。

所需費用：不確定

投贊成：需要五分之三的立法多數票（目前要加稅或增稅已有此規定）才能通過任何可以提高州政府收入的法案，包括州立公園費、捕魚許可證等。

投反對：將保留現有法例，即加稅必須有五分之三（60%）的贊成票。但立法會可以在取得大比數贊成票（51%）的情況下，以其他方式來提高稅收。

贊成人士的論據：俄勒岡州的稅已是非常高。將51%的多數贊成票改為60%，而針對的是所有的收入，包括來自企業、汽車、天然氣、醫療保健、狩獵、捕魚及露營。

反對人士的論據：這將會降低立法會的效率，阻礙立法。這也令政府在遇到地震和火災等災難時，難以作出緊急的應對。

105提案

議題：廢除限制使用州/地方執法資源來執行聯邦移民法例

投贊成：將廢除俄勒岡州的“庇護法” （庇護所是指避難或安全的地方）。這法例在1987年首次通過，及在2017年作出修訂。

投反對：保留目前限制使用州/地方執法資源，來偵查或逮捕僅涉嫌違反聯邦移民法的人士。

贊成人士的論據：如果人們想來這個國家，他們應該按「美國聯邦移民法」合法地進行，現行法律禁止州和地方執法機構與美國聯邦移民局充分合作。

反對人士的論據：如提案獲通過，這將使種族歸納、家庭分離等情況愈加嚴重，亦會使有身份的移民怕被歸納為無證人士，因而造成恐慌。統計數據顯示，有工作有付稅的無證移民，犯罪的可能性低於美國出生的人士。

106提案

議題：禁止直接或間接地將公共資金用於墮胎；以減少墮胎的渠道。

需要的費用：第一年約480萬元，這數目會隨著時間而增長。州政府將可省下近290萬元用作終止懷孕的開支；並在生育、醫療保健及食品福利等服務方面多花2,220萬元。

投贊成：將禁止使用公共資金來支付健康保險計劃，例如涵蓋墮胎的俄勒岡州健康計劃；因強姦或亂倫導致的懷孕及防止孕婦死亡等情況除外。

投反對：保留現行法律，不限制公共資金用於涵蓋墮胎的健康保險計劃及由醫療專業人員批准的墮胎。

贊成人士的論據：納稅人不應該為違反個人和宗教信仰的墮胎買單。這提案並不能阻止墮胎，它只是阻止公共資金用作支付墮胎。

反對人士的論據：女性應該可以選擇何時生孩子。這提案將在憲法上取消墮胎，受影響的包括在俄勒岡州健康計劃的女性、州的公務員、消防員、教師、護士（及所有公務員），及影響最嚴重的低收入女性群。

都會局26-199提案：可負擔房屋債券

這提案批准都會局（Metro）發行6.528億元債券，為華盛頓，克拉克馬斯（Clackamas）和穆特諾瑪(Multnomah)縣的可負擔房屋項目提供資金。估計，業主每年將按物業評估價的每1,000元支付0.24元的地稅。 一所位於都會局管轄區內的房屋，評估價值為240,000元（平均值），每年要付地稅將會是57.60元。

這些稅款將用作資助興建2,400個全新的可負擔住房單位，給予家庭收入低於本地區家庭收入中位數的家庭、長者、殘障人士等入住。現時一個四人家庭的收入中位數約為81,400元。

（如早前所提及的102提案同時獲得通過的話，可負擔住房單位的數字將會增加至3,900個。這是對俄勒岡州憲法的擬議修正案，允許私營公司與政府合作發展由債券資助的可負擔住房項目。）

投贊成：這將允許都會局發行債券來資助建造可負擔房屋、購買，重建和保存現有的可負擔房屋、購買土地興建可負擔房屋及防止原來的居民被迫遷等。地稅將有所增加。

投反對：這表示都會局將沒有額外的資金用在可負擔房屋方面。

贊成人士的論據：通過與都會局的合作，業主們只須每月多付約5元的地稅，就能幫助本地社區應對住屋的負擔能力問題。

反對人士的論據：都會局因過去一直沒有增加土地供應興建房屋，因而導致今天的住屋危機。而提案中的債券可能會使這危機惡化。增加地稅會進一步令房屋更昂貴，並會加深對低收入的屋主和租客的傷害。

波特蘭市 26-200提案（City）

議題：對候選人在選舉中的競選捐款和支出作出限制，並要求披露為競選宣傳提供資金的某些來源。

投贊成：將向參選市政府職位的候選人的捐款設上限，以及限制用以支持或反對參選市政府職位候選人的獨立開支。

投反對：這表示不會向參選市政府職位的候選人捐款設上限。（與現時一樣）

贊成人士的論據：俄勒岡州是舉辦競選活動最昂貴的地方之一，因為成本高的原因，可能會影響有意參選公職人士的意願。

反人士的論據：這提案將有利於目前在職的候選人，這是過份的限制，例如禁止競選活動接受家庭捐款。

波特蘭26-201提案

議題：要求在全國年收入超過10億元和在波特蘭年收入超過50萬元的波特蘭零售商，按在波特蘭市每年的零售總計算，支付1%的附加費。所得的稅款將存入新設的波特蘭清潔能源基金，以支持清潔能源項目和就業。

投贊成：將創建一個基金，用作支持再生能源計劃和就業培訓，主要是針對低收入家庭和有色人種社區。

投反對：不會徵收附加費，也不會創建新的清潔能源基金。

贊成人士的論據：這收入附加費將使波特蘭市加快實現「氣候行動計劃」。除此之外，亦會為婦女、有色人種、長期就業不足行業的人士提供就業培訓，這些人在計劃所需的技術勞工中，所佔比例不足。大型零售商是造成碳排放問題日趨嚴重的原因之一。

反對人士的論據：附加費是按總收入而非按利潤計算，這費用將會被轉嫁到消費者身上。零售商是不公平的被針對，反而那些造成更嚴重污染的工業則被豁免。

波特蘭市議員

波特蘭市議員一席，將會是現任麥縣議員洛雷塔．史密斯（Loretta Smith）與及活躍社區的Jo Ann Hardesty二人之爭。

史密斯的競選承諾：

－建造更多可負擔房屋，使波特蘭市成為一個生活、工作和玩樂的最佳地方。

－增設更多露宿者庇護所及服務，包括Wapato監獄。

－增加社區警力，確保學生們的安全和不受槍枝暴力的困擾。

－減低交通擠塞，改善交通系統讓市民更容易使用。

Jo Ann Hardesty的競選承諾：

－透過擴展公共交通系統和改善人行道和街道基礎設施來改善交通擠塞情況和可住性。

－透過類似波特蘭清潔能源基金等政策創造生活工資崗位，推動波特蘭的可再生能源承諾。

－與警察局長就社區警務合作，倡議合理和富有同情心以及更好的培訓工作。

－提高市政廳的透明度，從而加強民主進程。

－為露宿者提供一些有尊嚴的選擇，，讓波特蘭市民能安居，並保護租客。