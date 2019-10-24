華人服務中心舉辦二零一九年度籌款晚會

『亞裔癌症資訊與援助中心』正式揭牌

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心成立三十六週年誌慶暨2019年度籌款晚會，於10月17日晚在華人服務中心東南區辦公大樓隆重舉行。

俄勒岡州、波特蘭市以及麥魯瑪縣政界要員，本州醫科大學、醫療保險機構，以及多家企業、公司和個人對本年度籌款活動給予了熱情支持，各界嘉賓三百二十餘人應邀參加，場面氣氛熱烈而溫馨。

麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury，波特蘭市議員Nick Fish，CareOregon醫療補助和網絡服務執行總監Mindy Stadtlander等要員出席了當天的晚會並致賀詞。

俄勒岡州民主黨參議員Ron Wyden特別通過視頻表示祝賀，盛讚華人服務中心三十六年來在社區中所肩負起的橋樑作用。Wyden表示，華人服務中心以有文化特色的醫療保健服務，成功地推進了各族裔社區多元文化的和諧與融合，這一寶貴經驗值得華府以及我們共同借鑒。通過中心的共同努力將不同族裔的人士聯合在一起，通過相互支持與關注增進了彼此間的了解與友誼，華人服務中心在社區中的典範作用的不斷提升。

華人服務中心董事會主席司徒國石醫生，行政主任梁永富先後致辭，衷心感謝各界民眾多年以來對中心的鼎力支持。表示未來中心將繼續為各社區搭建互相合作之橋樑，努力提高多方面、全方位的綜合性健康服務模式，讓各族群、各階層人仕都能夠從中受益。

華人服務中心育苗學校的小朋友們在晚會上演出了兒歌與舞蹈等文藝節目，精彩的表演贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

據了解，2019年度籌款晚會當天，共籌得各界及個人捐款達七萬美元。

籌款晚會開始之前，華人服務中心舉行了『亞裔癌症資訊與援助中心』正式啟用聽證會及揭牌儀式。

前俄勒岡家庭健康計劃（FamilyCare）總裁兼首席執行官Jeff Heatherington，俄勒岡醫學科學院癌症研究中心社區拓展經理Niyati Desai，美國癌症協會醫療衛生系統經理Tamara Telles，腫瘤病學專家Erin Salinas博士，俄勒岡診所外科醫師Mark Whiteford博士，癌症患者和志願者Winnie Yan，西方健康科學學院院長Paula Crone博士，波特蘭市議員Nick Fisn等嘉賓出席了開幕典禮並致賀詞。

華人服務中心董事會主席司徒國石醫生，與前FamilyCare總裁兼首席執行官Jeff Heatherington，共同為『亞裔癌症資訊與援助中心』揭牌，標誌著該援助中心正式啟用。

中心行政主任梁永富介紹說，自2004年起，華人服務中心就在社區內做癌症防治方面的推廣工作，幫助病人尋找資源接受檢查。

2014年開始與俄勒岡醫學科學院合作，了解社區內癌症病人生活、治療等方面的情況，及病人有哪些方面的需求，同時提供醫療轉介、交通等方面的援助。

『亞裔癌症資訊與援助中心』將通過網站和書籍，提供不同語種的可靠的資訊以方便有需要的人士查閱，華人服務中心的精神健康診所將配合心理輔導，病人和家屬可以參加中心舉辦的相關座談會等相關活動。

目前中心還在繼續招募具有醫療專業知識的工作人員，希望於十一月份開始，培訓中、英、韓、越等不同語種的約六十名義工，每位義工將在未來的一年內做滿100個小時的工作。

援助中心將設置固定的開放時間，為社區病人和家屬提供多方面的援助。希望通過一段時間的運作，不斷充實、完善『亞裔癌症資訊與援助中心』所應具備的服務功能。

梁永富主任表示，『亞裔癌症資訊與援助中心』的服務宗旨就是：「當您有需要的時候，我們就在您身邊」。