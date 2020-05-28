102年前的一張照片



這是本地八號電視台日前報導一則圖片的新聞，照片攝於1918年一球賽上，觀眾都是戴上口罩的，原來當時的美國亦像現時一樣，正經歷一場疫症大流行。

照片是屬於一名亞特蘭大的市民McNeil，他從小就見到這照片，後來決定放在辦公室內，這照片也經常成為他與客人的話題。原來這照片是由McNeil的曾祖父在1918年一場大學球賽中拍下的，當是正值流感大爆發。

根據記載，1918年的流感大爆發是現代史上全球發生過最嚴重的疫情，該疫情又稱為“西班牙流感”（雖然該病毒並非起源西班牙）。據美國疾制中心的數據，1918到1920年兩年間，西班牙流感造成全球4000萬至5000萬人死亡。而許多科學家與歷史學家認為，當時全球三分之一的人口（約18億人）曾感染這個病毒。那場疫情開始於第一次世界大戰尾聲，而它造成的人員損失更超過第一次世界大戰。

在1918年流感疫情的特徵是，15至34歲的健康成年人的死亡率非常高。根據統計，疫情大流行使美國人的平均壽命降低了12歲。1918年流感疫情的最初爆發地點及時間迄今尚無公認的結論，根據美國疾控中心的記載，美國境內最初發現的病例在1918年春季，疫情是由源自禽鳥基因的H1N1病毒引起的。

限於當時的醫學水準，由於沒有疫苗可以預防流感，也沒有抗生素治療可能與流感感染有關的繼發性細菌感染，因此全世界控制疫情的努力只能限於非藥物干預措施，例如人群隔離、衛生檢疫、使用消毒劑以及個人的良好衛生習慣等。

一項針對1918年幾個美國城市干預措施的分析顯示，在那些早期禁止公共集會，關閉戲院、學校及教堂的城市，死亡率要低許多。普林斯頓大學的一組美國經濟學家也對1918年的封閉措施進行了分析。他們發現，措施更加嚴格的城市在大流行之後的經濟恢復速度更快。然而根據估算，那場大流行仍然帶走了近70萬美國人的生命。哈佛大學經濟學家羅伯特·巴羅表示，其中一個原因是過早放開封鎖措施。

雖然1918年的醫學和科學與現在應對疾病的水平相比十分有限，但現時的醫療亦未能找到治療新冠病的方式，要靠的仍是如前人一樣，用這些非醫療方式來防疫。

目前美國民眾連最喜愛的球賽都因為新冠疫情全被取消，看完這張照片後，可能有更多人覺得戴著口罩看球賽是可行的，102年前已有這做法。

這是風水輪流轉嗎？