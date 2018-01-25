101提案 61%州民贊成 獲通過

（本報綜述）在周二的特別選舉日，俄勒岡州州民投票，決定全州近40萬人，包括兒童、低收入人士和殘障人士等的醫療補助Medicaid，即「俄勒岡州健保計劃」（Oregon Health Plan）。結果這項101提案經點票後，到晚上約9時半已有61%贊成票和39%反對票，最後獲得通過。

提案獲通過，令州議會鬆一口氣。州政府落實向醫療、保險機構、公務員福利會及一些接受「俄勒岡州健康計劃」的機構賦稅，用以釐補因聯邦政府減福利，部份受保於「俄勒岡州健保計劃」的州民的資助。如提案不獲通過，這等機構就不用額外多繳稅，而部份人士將失去醫保。

另外，提案獲通過，州長亦可達到她在去年提出的目標，將將1.3萬至1.5萬名無證的低收入兒童納入「俄勒岡州健保計劃」內。

上述這等機構亦一致同意這新稅項，願意承擔費用。俄勒岡醫院及健康系統協會的主席Andy表示：他們支持新法，因為兒童、長者和殘障人士失去健保，絕對是不能接受的。而Andy 亦指出，在101提案下，受保的州民隨時可獲得預防性的醫療服務，這是成本較平宜的服務；但在沒有保險的情況下，州民只有在病重，才走到醫療費用較昂貴的急症室求診。這樣算來，政府花在醫療健康的費用將更高。

如提案不獲通過，州政府面對的損失除了在未來兩年的2.1億元到3.2億元的稅收外，還有來自聯邦政府6.3億元至9.6億元的配對金額撥款。影響著96萬「俄勒岡州健保計劃」中的受保人士。

在投票前，贊成和反對提案的組織均努力向民眾作出宣傳，但宣傳贊成的組織Yes For Healthcare 籌得的宣傳費用較反對方超出三百萬元。Yes For Healthcare 在周二晚八時許就開始慶祝提案獲通過。

俄勒岡醫院及衛生系統的總裁Andy Davidson 對結果深表欣慰。他在聲明中表示，投票的結果是再一次確認一個健全的醫療補助計劃對本州最脆弱的公民來說，是非常重要的。

本州的眾議院議長Tina Kotek 讚揚州民的選擇，她說俄勒岡州民的聲音非常清淅，擁有可負擔的醫保是人民的權利，不論他們在何處工作和居住。她又感謝州民給予州政府權力繼續前行。

推動今次投票，的州議員Julie Parrish在結果公佈後指出，今次她和其他兩位議員提出要由州民來決定資助健保的方案，是她們均認為政府支付公共醫保開支的系統極不公平。Parrish 指，在11個月前，州府的財政已出現危機，原因是立法會未有正確地向醫療補助服務作出撥款資助。

同樣反對101提案的州少數黨領袖 Mike McLane 亦發聲明指出，這結果表示立法會更加有需要檢討本州醫保系統的不足。

在前總統奧巴馬推出廉價健保後，俄勒岡州隨即極在本州積極擴展健保，在本州只有百分之五的州民是沒有保險的。

提案雖獲通過，州議會仍雖定出一個長遠資助健保的方案，照顧聯邦政府不資助的超過35萬州民，同時亦要應付不斷高升的醫療服務開支。