100美元在美國各州值多少錢? 原來差距這麼大

（綜合報導）美國各州物價水準各有不同，一張100美元面值的鈔票在各州價值也有所不同，在密西西比州，100美元實際價值超過116美元；而在夏威夷，100美元價值只有84美元；至於在俄勒岡州這就相當於100.50美元。

CNBC網站近日報導，美國稅務基金會使用美國經濟分析局（BEA）的數據，整理出美國50個州100美元的實際價值。

BEA是根據地區價格平價（regional price parities，簡稱RPP）來進行估值，而地區價格平價則被定義為測量地區間商品和服務的價格差異。

BEA還分析了各州“包括住房租金在內的所有消費品和服務價格”，分析發現“，RPP高/低區域通常也對應於租金高/低的區域。

物價高的州 多數收入高

RPP最高的州是夏威夷、紐約和加利福尼亞。當然，這些州的租金價格也是全國最高的。RPP最低的是密西西比州、阿肯色州和阿拉巴馬州。

稅收基金會報告說，地區價格差異很大。密西西比州的實際購買力比紐約大35%。該基金會報告說：“換句話說，按照這種方法，如果你在密西西比州有50,000美元稅後收入，那麼在紐約，你就需要67,500美元的稅後收入，才能負擔相同的總體生活水準。”

在生活成本高的地方，相同類型的工作，公司支付更高薪水，反之亦然。但稅務基金會說，情況並非總是如此：“某些州，例如北達科他州，收入高而物價卻不高。”

該基金會表示，這很重要，因為“根據價格水準調整後的收入，可以大大改變我們對哪個州真正貧窮或富裕的看法。”

以北達科他州和佛蒙特州為例，那裏居民的收入大致相同：每年52,000美元。不過，按價格平價調整後，北達科他州的實際收入增加了近7,000美元。

100美元最值錢最不值錢的5個州

根據稅務基金會的數據，全美100美元價值最高的5個州是：密西西比州（等同於116.69美元），阿肯色州（115.61美元），阿拉巴馬州（115.34美元），西維吉尼亞州（114.94美元）和肯塔基州（113.77美元）。

100美元價值最低的5個州是：夏威夷州（84.39美元），華盛頓特區（85.54美元），紐約州（86.36美元），加州（87.11美元）和新澤西州（88.57美元）。

以下是美國50個州和首都100美元的實際價值：華盛頓特區：85.54；阿拉巴馬州：115.34；阿拉斯加州：95.79；亞利桑那州：103.73；阿肯色州：116.61；加利福尼亞州：87.11；科羅拉多州：96.90；康乃狄克州：92.59；德拉瓦州：99.90；佛羅里達州：100.10；喬治亞州：108.11；夏威夷州：84.39；愛達荷州：107.53；伊利諾伊州：101.52；印第安那州：111.36；愛荷華州：111.36；堪薩斯州：111.11；肯塔基州：113.77；路易斯安那州：110.99；緬因州：101.63；馬里蘭州：91.41；馬薩諸塞州：92.68；密西根州：107.53；明尼蘇達州：102.56；密西西比州：116.69；密蘇裏州：111.73；蒙大拿州：105.71；內布拉斯加州：111.61；內華達州：102.46；新罕布希爾：94.52；新澤西州：88.57；新墨西哥州：107.18；紐約州：86.36；北卡羅來納州：109.05；北達科他州：109.53；俄亥俄州：112.49；奧克拉荷馬州：112.36；俄勒岡州：100.50；賓夕法尼亞州：102.15；羅德島州：101.42；南卡羅來納州：110.62；南達科他州：113.38；田納西州：110.62；德克薩斯州：103.09；猶他州：103.09；佛蒙特州：97.56；佛吉尼亞州：97.94；華盛頓州：93.98；西佛吉尼亞州：114.94；威斯康星州：108.23；懷俄明州：105.04。