1０月１日起 飲食店不能主動提供塑料餐具　違法者罰錢500元

負責監管這法例的是波特蘭規劃及可持續發展局(Portland Bureau of Planning and Sustainability,BPS)。由於這法例的執法是基於市民投訴,當投訴熱線503-823-7202響起後,BPS就會與被投訴的餐館聯系。首先會提出警告,並引導他們作出符合法例的更改,如店舖仍未能遵守法例的話,BPS將進行票控,在一年內的首犯,罰款100元,第二次則罰款200元,之後在同年再犯,每次罰款500元。

You are here:

You might also like...