龍蝦大降價 你我豪得起　愛吃的你别錯過

新冠病毒疫情重創百業，今年美國的龍蝦業同樣受到拖累，在餐館業關閉的情況下，導致産業供應鏈中斷，業內正要面臨新的挑戰。

根據6月龍蝦在市場上的價格，今年龍蝦價格至少重摔至四年來最低。原因是疫情擴散，令到裝運龍蝦的包機也停飛亞洲，原來銷往亞洲的龍蝦一下子湧入北美市場。再加上，加拿大也把銷不到亞洲的龍蝦轉而售到美國，進一步打擊本地相關業者。

美國的龍蝦捕獲量通常在夏天增加，那時龍蝦蛻殼，達到合法捕獲的體型大小。但由于餐館的營業速度放緩或關閉，海鮮加工商也不再需要那麽多龍蝦了。

在波特蘭市，據祥發超市老板介紹，龍蝦和蟹的價格都是比之前低。該店來自波士頓的硬殼龍蝦每磅售價7.99美元，軟殼的價錢更平宜。

根據商業信息平台Urner Barry的數據顯示，4月份在美國東北部，1.25磅的活龍蝦每磅的批發價是6.74美元。這比一年前減少了13%，比兩年前減少了37%。

有業內人士說，由于餐館關閉，龍蝦業正在迅速調整。包括一些漁民已經開始直接向消費者出售龍蝦，以度過難關。

除了新冠病疫情來的挑戰，龍蝦業面臨的問題還有氣候變化，與加拿大龍蝦業的競争，以及與歐洲和中國的關稅損失問題等。

随着夏天龍蝦量的增多，價格有望再降，對于消費者來說，餐餐龍蝦都「豪」得起。