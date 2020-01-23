鼠年《年宵會》初一會議中心展廳E恭候您光臨

請保留票尾參加幸運大抽獎

現場購票 請下載三元優惠券

（本報訊）鼠年《年宵會》將於周六（25日）年初一，由上午10時至下午5時在俄勒岡會議中心展廳E舉行，波特蘭新聞連同多個團體和數十家商戶，連同財神爺，攜手向大家拜年，歡迎各界人士攜幼扶老到場，一起共慶新春。如果您仍未購票，請到本報網站www.portlandchinesetimes.com，臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes，或微信公眾號《今日波特蘭》下載三元優惠券。

當日舞台表演時間表如下：

11點 波特蘭婦女聯誼會 古箏演出 Woodstock 小學演出

12點 開幕禮 李氏龍獅隊 俄勒岡華人聯盟大鼓隊 財神爺派紅包

1點 美亞藝術中心 波特蘭婦女聯誼會 波特蘭州立大學孔子學院

2點 俄勒岡華人聯盟大鼓隊 + 太極 越雄醒獅團 波特蘭文藝中心武術隊

波特蘭中文學校扯玲隊

3點 Rose City 韻律操 波特蘭K歌群 Van Lang 舞蹈團

4點 白蓮舞獅隊 － 高樁舞獅

入場的觀眾請留起票尾，必需憑票尾才能參加幸運大抽獎，贏取本地商戶的過百份的禮品和禮券。今年送出禮品的商戶包括有香港駐三藩市經濟貿易處、紅茶館、永明堂、祥發超市、99大華、全記麵家、三寶參茸海味行、海城海鮮酒家、金泉坊、小肥羊、黃上皇海鮮酒家、德昌海鮮、如意腳底按摩、味鼎、果C益佰、薡茶、五味館、Sharetea Burnside和順發超市景德鎮等。

2020鼠年《年宵會》贊助商：金贊助－Health & Wellness Chiropractic Center保健整脊中心，其他贊助：亞太裔聯盟（APANO）、達美航空公司（Delta）、聯合會計師事務所、華人服務中心、99大華超級市場、順發超市、ilani賭場、波州大學孔子學院、鴻發食品中心、美國銀行、西雅圖文教中心、香港經濟貿易處等。