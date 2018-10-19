鼓勵華人投票　義工們積極為華人登記選民 並在11月4日舉行投票慶祝會　協助你明白選票後投票

（本報訊）今年是美國的中期選，同源會與波特蘭新聞及義工們最近舉行了一連串的活動，希望鼓動華裔選民積極投票，並於上周分別在東南區的富康商場及西區的99大華超市內設選民登記站，協助及鼓勵華人登記為選民。

上周，在富康商場內，多位義工們在場協助，有華裔人士特別到來登記，亦有已登記的帶同未有登記的人士到來，義工們向民眾解釋成為選民是履行美國公民的責任，而投票是在這個民主國家中為每項選舉為自己發聲的方法。

其中華人社區的義工黃小玲老師更鼓動了不少朋友和長者們到來登記，而上次曾接受幫助登記成為選民的陳嘉進夫人，亦積極向鄉親宣傳，邀請他們到來登記。這是作為公民，值得表揚的正確態度。

一直以來，亞裔的投票率極低，兩年前的總統大選，同源會與本報合作，成功登記了200多名新登記選民，並在投票慶祝會上，義工們為選民翻譯選票，讓不少不會英文的華人首嚐民主國家投票的體驗，亦成為本州有最多亞裔投票的一次。

今次俄勒岡州在11月6日的選舉中，最受關注的當然是州長一項，新的州長會否改變本州目前多項政策，例如健保、移民、槍管等，都是州民所關心的。

另外多項波特蘭市的議題亦值得華裔社區關注的，特別是105提案，有關波特蘭市的庇護城政策，這是一項針對有色人種社區的提案，如獲通過這將對移民社區有極大的影響。

同源會將於11月4日下午二時至六時，在華人服務中心大樓，再次舉行投票慶祝會，屆時有說國語、廣東話及台山話的義務翻譯員，即場為你講解選票，指導你填寫選票，並即場投票。大會將準備食物，與投選人士一起慶祝完成這一項公民的神聖責任，為今次俄勒岡州及地方政府的多項提案投出代表自己聲音的一票。為了這一活動，義工們亦於日前接受訓練，盡量準備好自己來協助投票人士

投票慶祝會只接受有選票的人士參加，恕不招待兒童，參加者請帶同有你姓名的選票到來，義工們才能幫助你投票。

另外，在10月22日及10月29日，星期一，下午三時至六時，在Holgate 圖書館內亦有說粵語、國語及台山語的義工們為大家一起學習投票及有關提案。