鼓勵市民戶外健行騎單車　設綠化道尋寶比賽立即起行　邊看風景邊贏禮物　

2020年是一個不一樣的年份，新冠疫情令到民眾甚少出門，轉眼最適合戶外活動的季節即將過去。還沒來得及感受自然？出走波特蘭運輸局為你設計的鄰里綠化道(Neighborhood Greenway)，抓住夏天的尾巴，趕快在家門口感受下秋天到來之前波特蘭的綠色吧！

波特蘭運輸局在市內特別設有多條綠化道，讓市民可以安全地在綠化道上健行或是騎自行車，享受波特蘭的街景。運輸局今次在新建的兩條綠化道沿路，發起尋寶遊戲“綠化道沿途尋寶”（Go By Greenways），讓市民在觀賞城市、健康鍛煉的旅途中，有機會參與官方活動贏取大獎！

新推出的這兩條鄰里綠化道(Neighborhood Greenway)，一條是沿 NE Holladay, Oregon, and Pacific 街道（簡稱 HOP）修建的東西走向綠化道；另一條是沿的 130s 修建的南北走向綠化道。

HOP鄰里綠化道連接 Gateway Transit Center 和 NE 102 大道和 NE Halsey 和 Weidler 街道上的主要購物地點。位於 NE 第 102 街和第 130 街之間，途徑草木茂盛，安靜清幽的住宅街道。 沿 HOP 鄰里綠化道也可以輕鬆到達 Gateway Discovery 和 East Holladay 公園。

130s 鄰里綠化道沿波特蘭東部 第 128、129、130 和 131 街的不同路段行進。儘管街道之間可以慢跑，但通過 130s 鄰里綠化道，您可以不間斷地從 I-84 道路騎行或步行至 SE Foster 街，與熙熙攘攘的122街相比，此條路線更加安靜。此路線連接至 NE Glisan 街、SE Division 街和 SE Powell 街的 TriMet巴士線和 E Burnside 街的輕鐵線。它還提供一條輕鬆通往 John Luby、East Holladay、Lincoln Park 和 Gilbert Heights 公園綠地的路線。

這項活動，特別適合您與家人朋友們一起悠閒散步、市內長途步行、騎行，一起享受美好且靜謐的夏末時光。不僅如此，找到綠化道上的斑馬標誌更有獲得大獎的機會！

參加遊戲的方式如下

1. 在地圖上檢索綠化道和附近商戶的PBOT斑馬位置；

2. 和您的夥伴、家人們一起找到斑馬！

3. 把標誌上的關鍵字發至319-96；

4. 然後您就成功自動被抽獎系統記錄啦！

獎品包括有大獎的500 元 Fred Meyer 禮品卡（兩個名額），其他獎項包括商戶的禮品卡。

活動結束時間為9月20日，結束後每週都會抽大獎！具體比賽規則請參考：https://www.portland.gov/sites/default/files/2020-08/gbg-contest-rules.pdf

心動不如行動，趕快帶上朋友們或孩子們，一起開啟城市尋寶之旅吧！

在開心之餘還需記得保護好你的親朋，要保持六呎距離和戴口罩。