鼓勵州民開電動車　州法院批准五千元補貼計劃

（本報綜述）上周四，俄勒岡州最高法院批准高達五千元的補貼計劃，鼓勵更多州民購買全電動車和插電式混合動力車。

早在2017年，俄勒岡州立法會已批准用出售新車所徵繳的0.5%銷售稅作為資助電動車的補貼計劃，但法例遭到三A汽車會及俄勒岡州貨車協會告上最高法院，他們指憲法限制這項稅收只能用於高速路的項目。

在法院審核期間，環保局已開始這項退稅措施，但只有少數的電動車買家申請退稅，主要原因是環保局不想在高院判決前公開宣傳。

預計中，每年可徵收1,200萬元的新車銷售稅，這足夠支付每年4,000個電動車的補貼個案。但因為前景不明，州政府收到的補貼申請只有550宗，相信在高院的判決後，申請個案將會大大增加。

補貼主要的目的是鼓勵更多州民選購電動車，從而達到本州對減碳排方的目標。

高院批准的俄勒岡州環保車補貼項目詳情如下：

俄勒岡州環保車補貼項目向購買和租用電動車的州民提供現金補貼。補貼分兩類：

－標准補貼：適用於購買和租用全新的電動車

－提前補貼：適用於購買和租用全新或是二手的電動車，符合領取這類補貼的必需屬低和中等收入家庭

合符領取補貼的電動車類：

全電動車和插電式混合動力車，汽車必須在俄勒岡州登記最少兩年時間，其建議零售價必須低於五萬元。

補貼的金額：

標准補貼

－2,500元補貼：(電池容量10kwh或以上)，適用於購買或租用一全新的電動車，－1,500元補貼（電池量少於10kwh），適用於購買或租用一全新的電動車

提前補貼（僅限於全電電車）

－2,500元補貼：適用於購買或租用全新或二手的全電動車；

－當選購或是租用全新的全電動車，如符合條件的車輛．可同時獲得提前補貼和標准補貼，總金可高達5,000元。

一些符合此補貼計劃的車輛有：Audi A3 e-tron，BMW i3 EV，Chevy Bolt and Volt，the Chrysler Pacifica PHEV， Honda Clarity EV 及PHEV， Hyundai Ioniq PHEV，Kia Niro 和Optima PHEV， Nissan Leaf EV，Smart Fortwo EV及 the Volkswagen e Golf.

由於法院剛正式批出補貼計劃，有不少細節仍有待決定，環保局會定時更新資料，所有詳情，讀者可查閱

www.oregon.gov/deq/aq/programs/Pages/ZEV-Rebate.aspx .