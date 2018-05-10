鼎泰豐為比弗頓新店舉行招聘會 欲加入這名店的服務行例　敬請留意

（本報訊）自從鼎泰豐首家俄勒岡州分店即將會年底在比弗頓的華盛頓購物廣場（Washington Square）內開業的消息傳開後，大波特蘭地區的食客們都顯得極之雀躍，大家到期待著這名店的開業。

為了準備新店的開幕，鼎泰豐為誠邀對美食有熱誠的人士加入該店的服務行列，並定於本月17日和18日在新店位置舉行招騁會，主要是聘請點心師傅。

有意申請的人士，可按下列時間親臨招聘會現場了解情況：

5月17日：下午1點至5點

5月18日：上午11點至下午3點

地點：華盛頓購物廣場內（Coach 店隔壁）9585 SW Washington Square Road, Portland OR 97223

查詢請電：509-730-5235

1958年創立於台灣的鼎泰豐，從原本的巷口小吃店發展成全球餐飲品牌，在躋身世界美食舞台之際， 始終不忘「食材要天然、擀麵要手工、內餡要實在」的堅持。一份執著與堅持，讓鼎泰豐的小籠包舉世聞名， 於全球各國陸續展店，征服世界味蕾。

鼎泰豐已經成為了中華傳統美食的代表，還曾一度被紐約時報被評為全球10大最佳餐廳之一。分店遍佈世界各地，美國共有11家，都在西海岸。比弗頓的新店預計有230個座位，一個圈吧檯還有一個製作麵點的展示廳，顧客可以在那裡看到師傅們製作小籠包的全過程。