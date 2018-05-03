鼎泰豐將落戶比弗頓 年底開張

（綜合報道）以多汁皮薄小籠湯包著名的台灣著名餐飲連鎖店鼎泰豐，比弗頓的華盛頓購物廣場（Washington Square），這也是鼎泰豐的首家俄勒岡分店。

俄勒岡州首家的鼎泰豐將會坐落在Gap與Sears商店附近，餐廳負責人說，將終今年年底的節日期間開業。

鼎泰豐起源於台灣，但現在在世界各地不同國家都有餐廳，美國共有11家，都在西海岸。華盛頓購物廣場和西雅圖的菜單會完全相同，預計有230個座位，一個圈吧檯還有一個製作麵點的展示廳，顧客可以在那裡看到師傅們製作小籠包的全過程。

鼎泰豐最著名的就是小籠包。除了小籠包，餐廳還供應包括炸豬排，牛肉麵等還原台灣地道口味的美食。

餐廳負責人表示，餐廳確實是以小籠包著名，但是別的菜品也會讓食客們絕對感受到我們的與眾不同。

菜單包括：

炒飯：肉絲蛋炒飯、 蝦仁蛋炒飯、 排骨蛋炒飯、 蛋炒飯

麵食：元盅雞面、元盅牛面、紅燒牛肉麵、紅燒牛肉湯麵、排骨面、酸菜肉絲麵、 蝦仁面、光面、擔擔面、 乾拌面、 炸醬麵、 菜肉餛飩面、鮮肉餛飩面

湯類：元盅牛湯 、元盅雞湯、 紅燒牛肉湯、 酸辣湯 、油豆腐細粉 、菜肉餛飩湯 、鮮肉餛飩湯

小吃：籠包、蟹粉小籠包、菜肉蒸餃、蝦肉蒸餃、 蝦仁燒賣、 糯肉燒賣、 香菇素餃、 豆沙小包、 芋泥小包、 鮮肉大包、菜肉大包、香菇素包、 豆沙大包、芝麻大包、芋泥大包、千層油糕、赤豆鬆糕、 鮮肉粽子、豆沙粽子、八寶飯

鼎泰豐全程使用獨家的電腦系統監控10個火爐蒸煮點心的進度。工作人員必須遵循嚴格的標準程序，以控制小籠包的高品質。將一小塊的麵團桿成面皮，直徑要達到6.5公分的標準尺寸。將餡料放入面皮中，總重量要準確達成21公克，過多或太少都得修正。將面皮仔細折成18摺以上的小籠包，放入蒸籠後蒸4分鐘，熱騰騰的小籠包就上桌了。

鼎泰豐享有世界的台灣小籠包專賣店，1972年成立於台灣，在台灣它已經成為了中華傳統美食的代表，還曾一度被紐約時報被評為全球10大最佳餐廳之一。

目前，要一嚐鼎泰豐的人氣小籠包，居住在大波特蘭地區的食客只能開車三小時到西雅圖市，很多時候還雖排隊等候超過一小時才能吃得到。波特蘭的食客們都期待今年年底鼎泰豐的開業，不單是華人，就連美國朋友們也表現得興奮。本地英文報章早在月前已報導這則新聞，唯當時未得到鼎泰豐公司回應作實。