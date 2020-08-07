黑人社區領袖呼籲政府出手　壓止激增的槍擊案件

(本報綜述）在發生連串的槍擊事件和謀殺案後，一班來自黑人社區的領袖在今早的新聞會中大聲呼求市政府的領導層要加強壓止槍支暴力的工作。

由今年年初截至現在，本市已有376宗槍擊案，而單在七月，已有99宗，其中38人受傷，15人被殺，包括兩名分別只有3歲和5歲的小孩。 早前按示威民眾的要求，市政府已解散了「減少槍支暴力小組」，之後，槍擊案接二連三的發生，社區領袖們希望政府能找出方法解決這矛盾。

新聞會中有領袖在呼喊，求街上的黨派停止開槍，並指出社區不願看到學生不能安全地步行上學，兒童不能在街上玩樂、祖父母走路到市場也變得不安全。 他們希望市長和一眾領導們暫且不提政治，重新關注市內的安全，並強調黑人社區非常願意配合。 他們指出，無意要政府恢復「減少槍支暴力小組」，而是要找出新的方法來支持社區的安寧。

有領袖稱，目前本市正經歷警務架構性崩潰，這不是經費的問題，是資源分配的問題，「減少槍支暴力小組」解散後，由該小組負責的社區聯絡工作已停了下來，同時 專家們也不見了，預防槍擊案發生的工作完全停頓，這對社區造成了巨大的傷害。

有領袖著那說沒有幫派存在的官員，看一下七月的槍擊案數字，數字已說出了事實，她說：不要將警員的士氣掉進馬桶，我們需要有智慧有才能，受過訓練的 警察來幫助這個城市回復過去的安寧。

在會上，退休的前助理警察局長Kevin Modica 在講話時要求市長和其他領導人站出來對抗槍支暴力，他說：我們要求政府集合你們的伙伴合作關係和執法人員的能力和智慧，立即行動 。

有孩子剛被槍殺的母親傷痛的現身說法，講述社會沒有安全，令她痛失了只有幾歲，有大好前程的孩子。

前麥縣議員Lorette Smith 亦說，槍支暴力要停止，原來她的住所外亦曾發生開槍事件。 她一再強調，這與政治無關，救救孩子，我們需要的是重新分配資源，重新構思新的處事形式。