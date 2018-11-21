黑五購物好去處 降價最狠商家排名出爐

(本報訊) 今年的黑色星期五熱鬧非凡，各大商家均早早在黑色星期五到來前展開宣傳攻勢，竭盡全力把自家的促銷廣告送到人們的眼前。消費者們已經被滿天飛的廣告甜蜜砲彈轟得心花怒放，各路剁手黨更是磨拳擦掌準備大肆搶購一番。但是俺們的錢也不是天上掉下來的，要搶購當然去最便宜的超市搶。不負眾望的是，今年美國黑色星期五降價最狠的商家排名已經閃亮出爐！

據WalletHub對7000份來自全美最大的35家零食商的廣告分析得出，以下為本年度降價黑五搶購的最牛前十個好去處！

Belk (68.9%折扣) JCPenney (65.1%折扣) Stage (62.1%折扣) Kohl’s (60.8%折扣) New York & Company (54.5%折扣) Payless ShoeSource (50.3%折扣) Dick’s Sporting Goods (49.9%折扣) Macy’s (48.7%折扣) Fred Meyer (45.3%折扣) Shopko (45.2%折扣)

調查顯示，所有商店的平均折扣為37％，與去年大致相同。其中，Belk百貨連鎖店今年的平均折扣率最高，為68.9％。可惜波特蘭沒有他們的分店，但JCPenney也不錯，平均折扣率達65.1%！波特蘭其他平均折扣超過50％的商店有：Kohl’s和Payless。

折扣最差的商店是True Value五金店，僅為16.3％。波特蘭平均折扣低於25％的其他商店有：Ace Hardware，Sam’s Club，Big Lots和Harbor Freight。

折扣前十排名帶來的信息量還不夠直觀？以下是每個商品類別的前三大零售商排名！留意，排名是全國性的，其中Meijer，Belk，Lenovo，Academy Sports and Outdoors，Staples，Stage，Shopko，和BJ’s在波特蘭是沒有實體店的。

服裝和配飾

Meijer JCPenney Belk

電腦和手機

Lenovo JCPenney Office Depot and Office Max

消費類電子產品

Fred Meyer Academy Sports and Outdoors Staples

包裝消費品

JCPenney Staples Belk

玩具

Stage Belk JCPenney

家電

Stage Belk Fred Meyer

傢具

JCPenney Shopko Fred Meyer

首飾

Sears Stage Kohl’s

書籍，電影和音樂

Fred Meyer Amazon BJ’s

視頻遊戲軟件

Best Buy Wal-mart Target

其他產品類

Belk Stage Kohl’s

據WalletHub稱，珠寶成為今年黑色星期五的熱門折扣產品，但大部分折扣仍主要集中在服裝和配飾上，其次是電腦和手機。不管如何，黑色星期五就在眼前！瘋狂購物模式也已經開啟！你準備好了嗎？最后，本報提醒各位，理智消費，防止黑五陷阱！