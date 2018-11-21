黑五購物好去處 降價最狠商家排名出爐

(本報訊) 今年的黑色星期五熱鬧非凡，各大商家均早早在黑色星期五到來前展開宣傳攻勢，竭盡全力把自家的促銷廣告送到人們的眼前。消費者們已經被滿天飛的廣告甜蜜砲彈轟得心花怒放，各路剁手黨更是磨拳擦掌準備大肆搶購一番。但是俺們的錢也不是天上掉下來的，要搶購當然去最便宜的超市搶。不負眾望的是，今年美國黑色星期五降價最狠的商家排名已經閃亮出爐！
據WalletHub對7000份來自全美最大的35家零食商的廣告分析得出，以下為本年度降價黑五搶購的最牛前十個好去處！
- Belk (68.9%折扣)
- JCPenney (65.1%折扣)
- Stage (62.1%折扣)
- Kohl’s (60.8%折扣)
- New York & Company (54.5%折扣)
- Payless ShoeSource (50.3%折扣)
- Dick’s Sporting Goods (49.9%折扣)
- Macy’s (48.7%折扣)
- Fred Meyer (45.3%折扣)
- Shopko (45.2%折扣)
調查顯示，所有商店的平均折扣為37％，與去年大致相同。其中，Belk百貨連鎖店今年的平均折扣率最高，為68.9％。可惜波特蘭沒有他們的分店，但JCPenney也不錯，平均折扣率達65.1%！波特蘭其他平均折扣超過50％的商店有：Kohl’s和Payless。
折扣最差的商店是True Value五金店，僅為16.3％。波特蘭平均折扣低於25％的其他商店有：Ace Hardware，Sam’s Club，Big Lots和Harbor Freight。
折扣前十排名帶來的信息量還不夠直觀？以下是每個商品類別的前三大零售商排名！留意，排名是全國性的，其中Meijer，Belk，Lenovo，Academy Sports and Outdoors，Staples，Stage，Shopko，和BJ’s在波特蘭是沒有實體店的。
服裝和配飾
- Meijer
- JCPenney
- Belk
電腦和手機
- Lenovo
- JCPenney
- Office Depot and Office Max
消費類電子產品
- Fred Meyer
- Academy Sports and Outdoors
- Staples
包裝消費品
- JCPenney
- Staples
- Belk
玩具
- Stage
- Belk
- JCPenney
家電
- Stage
- Belk
- Fred Meyer
傢具
- JCPenney
- Shopko
- Fred Meyer
首飾
- Sears
- Stage
- Kohl’s
書籍，電影和音樂
- Fred Meyer
- Amazon
- BJ’s
視頻遊戲軟件
- Best Buy
- Wal-mart
- Target
其他產品類
- Belk
- Stage
- Kohl’s
據WalletHub稱，珠寶成為今年黑色星期五的熱門折扣產品，但大部分折扣仍主要集中在服裝和配飾上，其次是電腦和手機。不管如何，黑色星期五就在眼前！瘋狂購物模式也已經開啟！你準備好了嗎？最后，本報提醒各位，理智消費，防止黑五陷阱！