麻疹疫情爆發 超一萬九千人有危險

（本報綜述）日前，在波特蘭Moda中心舉行了一場拓荒者隊（Trail Blazer）對陣黃蜂隊的籃球比賽，一名攜帶傳染性麻疹的觀眾入場觀看了這場比賽，而當時有超過一萬九千球迷在現場。來自克拉克（Clark)和麥魯瑪縣的衛生官員警告，球迷可能已經接觸過麻疹，并在不知不覺中傳給其他人。

華盛頓州克拉克縣報告，自1月1日以來，23人已經被證實感染麻疹，2人疑似感染，感染人群中絕大多數是孩子，並且感染人數正在上升。感染的人大多數是沒有接種過疫苗的。

據了解，2018年，在全美26個州報告了349例麻疹病例，這是自2000年該病被認為在美國被消滅以來的第二大麻疹病例。目前普遍爆發麻疹的原因被懷疑是由一名旅行者從以色列帶回病毒所致。

據悉，麻疹是一種病毒性疾病，很容易在人與人之間傳播。特別是對於嬰兒和幼兒很危險。四分之一的麻疹患者需要去醫院；三分之一的人會出現耳部感染，肺部感染以及極少數情況下大腦腫脹等問題；另外，對於每1000名患有麻疹的兒童，1-2人將死於麻疹。

麻疹的主要症狀是：發熱，咳嗽和流鼻涕，紅眼睛，從頭部和臉部開始並擴散到身體其他部位的紅色皮疹。症狀通常在1-2週內開始。在極少數情況下，症狀開始可能需要經過長達4週的潛伏期。

麻疹具有高度傳染性，當有病毒的人咳嗽或打噴嚏時，身邊的人就可能感染。而且，在發病的前4個星期，麻疹就已有傳染性。專家建議沒有接觸過麻疹疫苗的人特別是小朋友聯繫醫生接種，因為這類人群很容易感染。