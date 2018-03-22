麥魯瑪縣選舉首現無性別候選人

（本報綜述）今年的選舉，為了遷就一名候選人，麥魯瑪員首次要將傳統的選票格式作出更改，在性別一欄加上「非二元」（nonbinary，亦即非二選一），也就是非男非女。

這名候選人Venn Sage Wylde已在縣政府擔任選區委員會有15年之長，平時在性別的稱呼，Wylde選擇they/them（即他們）而不是平常男或女的稱呼。

根據分區委員會章程（ORS 248.015），主要政黨要在每500名男選民中選出一名男選舉委員；同樣，在每500名女選民中選出一名女選舉委員。參選表格上亦只有選區男委員（Precinct Committeeman）和選區女委員（Precinct Committeewoman）。但在今年三月五日，麥縣的競選主任Tim Scott接受了一份加上選區委員人士（Precinct Committeeperson）的表格，這表示，在今年五月份的選票上亦必需加上這項性別選擇，才算得上是平等。

競選主任Tim Scott表示，本州的官員一早已認同要更新性別的用詞，並相信接受這份參選表格是一個正確的做法。

早在2016年起，俄勒岡州已正式承認有三個性別用詞：男、女、非二元（非男非女）。

今次的候選人Wylde 在三月一日已收到法庭的判，正式合法地更改姓名和性別。Wylde表示，如在表格上選擇「選區男委員」或是「選區女委員」都是不對的，並有可能會因虛報而被罰，填報的資料必須能反映真實的我。

Wylde又說：希望麥魯瑪縣選舉部今次作出歷史性的決定，將令到某些人能鬆一口氣，可以說出自己是誰。

縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）指出，今次的修改早就應該執行的。她說：「因為表格上決少了一個選項，令到那些被認定為非二元，變性人或雙性人的人士未能完全參與我們的政治選舉過程，這是不合情理的。」