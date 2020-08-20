麥魯瑪縣辦公大樓成示威者新目標 玻璃窗被打破　辦公室被放火

（本報綜述）週二晚是本市連續第83天的示威，當晚示威群眾選了一個新破壞目標：位於東南Hawthorne 街和Grand 大道的麥魯瑪縣辦公大樓，造成了麥縣縣長、警 長和地檢官齊聲譴責示威中搞破壞的搗亂份子。

週三早上，縣長黛布拉． 卡弗瑞（Deborah Kafoury）同麥縣警長邁克·里斯（Mike Reese）開新聞發布會，縣長直指，襲擊縣政府辦公大樓不能幫助目前縣政府對結束系統種族的工作，而示威者已 對縣政府的建築物造成了130萬元的損毀。

卡弗瑞縣長指出，目前有兩個大流行，一是新冠肺炎；一是種族不公平。 她指出麥縣政府一直在多方面涉及這不公的範疇內提出改革，並修改財政預算來達到目標。

縣長說：我們知道在縣的辦公大樓外的示威是和平的，直至有少數示威者開始打破大樓的玻璃，並放火燒辦公室。 縣長表示，縣政府接收到的個人保護裝備全放在這一樓層，如果火勢蔓延下去，或是這些物品受到濃煙和水的破壞，那就會有很多醫護人員、病人和長者們因此 已受到影響。

麥縣警長里斯亦指出，他支持和平示威，但當示威者變得暴力，就是越界的行為。 里斯說：「昨晚參與犯罪行為的人是應受譴責的。他們所造成的破壞、那些粗俗和充滿仇恨的塗鴉以及縱火，全都是暴力。」警長又特別指出，改革麥縣的司法系統 是他首要的任務，而他的同袍亦曾參與過反對壓迫和種族主義的遊行。

里斯警長表示，示威人士並沒有通知警方他們每晚會到的地方，而普遍來說，這些集會都不需要警方有任何的行動，但當示威者變得暴力時，執法人員就要同時面對 一大群和平示威者和一小隊暴力示威者的挑戰。

縣地方檢察官施密特亦隨即發聲明表示：這樣的破壞和非法行為，應該要停止！

波特蘭市惠勒市長則在推特發文說：「我繼續支持和鼓勵要求種族平等和警隊改革的示威，但我譴責昨晚在縣政府大樓發生的刑事破壞。」市長指出諷刺 的是，受損的建築物是民眾和社區與政府接觸的地方，這裡是一個為縣民所需的服務和提供設備的地方。 我們要求做到的工作是使這個社區更加安全，但這種破壞卻使社區變得更不安全。

在周二晚的示威中，有最少200人向麥縣辦公大樓衝去，向大樓投擲石頭，打破大樓的玻璃窗，並在大樓內的辦公室放火。 在約晚10時20分，辦公室的窗簾被示威者投入點了火的報紙燒著了。 接著警察到場並宣布這為一場暴動，隨即用胡椒噴霧驅趕人群。

大樓內的火勢很快就被撲滅，消防員到場後亦將街上被示威者放火焚燒的垃圾箱火勢撲熄。

在新聞會上，有記者問里斯警長，要採取怎樣的行動才能平息這等暴力行為。 警長表示，單靠警方是不能做到的，這是人人有責的，並且要支持警察執法。

又有記者提到有不少被埔人士都曾多次被捕，警長說他們有保釋的自由，加上司法中心被嚴重破壞，目前不能拘禁犯人在內。 被問到為何警方不預先防備示威者的暴力時，警長說，示威者未有事前通知警方他們會到那裡，加上目前警方人手不足，警隊都只能在有限的資源下採取最有效 的應對行動。

當晚警方拘捕了兩人，其中23歲的Jesse Hawk 被控暴動罪、拒捕、非法使用武器、干擾一名和平警官、毆打警員、騷擾、二級不法行為並企圖逃脫等罪名。