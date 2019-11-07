麥魯瑪縣特別選舉投票結果已出 我們贏了

（本報綜述）麥魯瑪縣在11月5日（周二）舉行本地特別選舉投票日，為多項惠及民生的提案作出公投。今年選民的投票情況顯得非常冷淡，在麥縣的536,154名合格選民中，只有157,885人參加投票，投票率為29.45%，即是不足三成！但多項提案均輕鬆過渡。

人們普遍關注的關於自然生態的26-203提案和事關下一代教育成長的26-207提案均獲高票通過！

政府網站統計數據顯示，26-203提案獲得超過71%的比例贊成通過！ 26-203提案主題是保護水質、魚類、野生動植物棲息地，和自然地區。在過去近25年的時間，選民投票批准發行債券用於保護本地的公園與自然生態環境。

本次26-203提案再次獲得通過，對保護環境的意義非常重大。這能讓過去已建立的“自然生態，人人有份”環境，得以保存下去，而本地區的水源質量和本地區特有的景觀，能繼續得到保護。

至於能保護波特蘭校區三分之一教師飯碗和下一代教育成長的26-207提案，則獲得超過77%比例的讚成票。這提案主題是繼續徵收稅款以維持教師職位和課室規模。波特蘭公立學校目前的地方稅上一次是於2014年獲選民批准，已在5年內為學校提供資金。重新徵收的Levy在第一年將提供約9,990萬美元。在過去的五年中，該稅收每年平均資助825個教學職位，預計新的稅收將在未來五年內保持這一平均值。

據稱，26-207提案獲得大比分贊成票成功通過意味著在下一個5年中將延續現有的波特蘭公立學校教師徵稅，並為該地區的800多名教師提供資金，幫助社區中的兒童。雖然聯邦、州和地方政府均有教育撥款，但這些撥款仍然不足夠為波特蘭校區的學生提供服務，目前的徵稅能為約三分之一的教職崗位提供資金！

另外，通過分析所有提案的投票結果發現，除26-202提案被選民否定，其他提案如26-204，26-205，和26-206在本輪特別選舉中均獲得通過。

26-202提案原計劃通過發行多達七百三十萬美元的一般義務債券來重建特勞特代爾市(Troutdale)舊市政廳大樓，但被選民投下超過72%比例的否定票。

綜上，2019年11月的麥魯瑪縣特別選舉雖然投票率比較低，但投票結果基本符合民意期望。