麥魯瑪縣政府 波特蘭市政府相繼宣佈進行緊急狀態

布朗州長頒佈禁令 禁止250人以上集會 限制探訪老人院

（本報訊）繼州政府和麥縣政府，波特蘭市長泰德惠勒在周三的新聞發佈會上，正式宣佈波特蘭市進入緊急狀態，希望藉此讓市政府能有權為抗疫而作出所有需要的調動，無論是人手或是金錢。

俄勒岡州布朗州長在周四早上召開新聞發佈會，麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury），波特蘭市長泰德．惠勒（Ted Wheeler），多位市長及多位衛生局官員亦同時出席。

在新聞會上朗州長表示，俄勒岡州應準備應付可能出現過千個新冠確診病例，她公佈一系列措施，目的有兩個，一是保障州民的健康；二是幫助全州的商企過渡這困難時期。

州說：政府將改變重點關注，由現時起我們關注的不再是一宗或兩宗的確診個案，而是要防止本州出現大型社區傳播。

隨著世界衛生局在周三宣佈新冠肺炎已成為大流行病，及根據美國疾控中心新的指引，布朗州長在周三晚九時多頒佈了緊急禁令，在未來四星期內，禁止本州所有超過250人的集會、限制探訪老人院和學校和工作地方應採取的防疫措施。

由於這病毒最受影響的是年長人士，並有西雅圖地區一長者護理中心出現多宗新冠死亡個案為鑑，州長為保護本州的老人護理中心免受疫情影響。頒佈以下的命令，包括：

－限制訪客，只限必要探訪的個別人士；

－限制訪客人數，每次只限兩人；

－所有訪客在進入設施前，必需接受呼吸道或新冠病的篩查，及近期有否前往疫區或高風險場所；

－紀錄每位訪客的篩查結果；

－減少帶老人外出；

－支援住客透過視像與訪客會面。

州長又要求護理中心住客的家人，為了住客的健康著想，非必要暫不要探訪家人。州長再三呼籲，為了保障長者，希望大家合作，明白這是困難的。

本州的福利部門將探訪本州所近700間的認證護理中心，確保他們都作好應對疫情的準備。根據衛生局的數字，全州有近三萬人住在這些設施內。

至於學校方面，州長聲明，所有學校照常上課，但要取消所有小組和集會，包括家長會、戶外旅行等。生病的學生和職員要留在家中。

而工作地點方面，州長要求增加僱員之間的距離，減少外出公幹和個人會面，及安排有不同的工作時間。

州長指，我們要為能出現更多確診病例作好準備，透過所有以上的措施，要達到減慢病毒傳播及保留醫院的資源，盡量留給真正有需要的人士。

疫情已影響到本州的經濟，州長對商企呼籲，要保護員工的健康和保障職位。她正與本地商企和不同部門的代表，一同商討一個能幫助商企渡過難關的計劃，特別是一些極有可能會因此而關門的小商戶。

最後州長表示所她定出所有的措施是要幫助州民的生活，她強調這病毒的影響著每人個人，我們大家必需要一起面對這嚴竣的疫情。州長在結束前向我們承諾會用她所有的權力使俄勒岡州的州民健康且安全。

來自州衛生局的主任Patrick Allen 在新聞會中提出警告，勸喻所有長者和有病的人士要留在家中。

本州的流行學專家Dean Sidelinger 醫生表示，如果不採取上述的措施，到五月中，俄勒岡州可能會出現75,000個新冠病例，他指這數字是按目前本州的確診數字估計出來的，目前估計每周出現150到250個病例，每星期加倍。

Dean Sidelinger 醫生表示，州的公共衛生實驗室每天只能進行80個病毒測試，目前只會對已入院和有嚴重症狀，及曾與確診者有接觸的人士進行病毒測試。他說多家醫療機構將於日內開始提供新冠病毒測試。至於早前已提過本州所獲得的測試劑數目不足以應付本州的情況，州長表示，只有聯邦政府能決定我們獲得測試劑的數目，她已跟政府提出要求。