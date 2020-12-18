麥魯瑪縣延長禁止驅趕租客令

（本報綜述）麥魯瑪縣週四宣佈延長「禁止驅趕租客令」（eviction moratorium）驅逐暫停令至明年7月2日，以確保成千上萬因拖欠租金租房客可以在今個寒冬季節，可留在自己的居所中。

麥縣委員在周四早上的會議上投票，結果獲一致通過，租戶有六個月的寬限期來償還未繳付的租金。

麥縣縣長卡弗瑞（Deborah Kafoury）表示：“雖然疫苗的好消息就如在隧道中見到光明的盡頭，但我們亦未有可能走出困境。”縣長指出，今天通過延長「禁止驅趕租客令」是要承認事實，直至今天，我們整個社區尤其是弱勢群體．大家的健康安全和福祉仍是繼續受到這病毒的威脅。

州長在周一召開的特別會議中，亦特別會提到這問題，相信亦能通過類似的法案。卡弗瑞縣長示，縣政府不想多等，希望馬上就給予縣民一個安心。

因為新冠疫情大流行，不少民眾失去工作，沒有收入，無法交房租，要有一個穩定居所對很多受影響的民眾來說已變得奢侈，頓時間本市的露宿者人口亦大增。為了讓這些民眾仍能居留在房屋中，政府都特別通過了「禁止驅趕租客令」，並向租客和房東派發租金援助。

聯邦政府給予本州的6,350萬元的租金援助，按規定一定要在12月30日前全數送出，否則餘數就要歸還聯邦政府。由於不少負責處理申請的機構，進度緩慢，雖然社區對這援助的需求極大，但在兩個月前，絕大部份的援助金亦未能派出。

剛發佈的一份報告顯示，截至本月10日，93.5%的援助金已分配好給有需要的家庭，相信本州能在月底前順利送出所有援助金。

負責這項目的俄勒岡房屋和社區服務，在審查處理申請的機構後，從仍有大部份金額在手的機構抽出金額，撥到一些能迅速處理的機構；同時為加快審批效率，要求某些機構免查租約等程序。這些行動似乎湊效，終於能確保在限期前盡用援助金，不用歸還聯邦。

這緩慢的申請過程，受最大影響會是房東，因為獲批的租金援助是直接發送給房東的。

雖然花錢的限期即將到來，但州政府上周剛批准俄勒岡房屋和社區服務，從留給可負擔房屋供應者的2,000萬元租金補貼中，調配1,200萬元用在租金援助。該服務機構表示，近期由於愈來愈多租客無力交租，所以可負擔房屋供應者申請突然增多，但因為要在限期前將錢派完，所以要作此調動。

這1,200萬元除了提供額外的租金援助名額外，還會用作援助無力供房貸的州民。

負責處理申請的機構均表示12月30日的限期令事情變得複雜，要在數個月的時間來處理這大筆援助金，實在有點困難。