麥魯瑪縣居民可到指定圖書館交地稅

（本報訊）每年的10月25日起，居民都開始陸續收到財產稅（又稱地稅）賬單，往年不少居民都因郵局郵寄速度慢而無法在截止日期（11月15日）前繳納。今年，為更好地服務麥魯瑪縣的居民，稅局在指定圖書館內設收款服務。

縣民可在11月13日，14日，和15日前往下列圖書館繳付地稅，但只接受支票付款。

圖書館受理支地稅辦理業務日期：

2018年11月13日、2018年11月14日、2018年11月15日

辦理地點時間：

Capitol Hill 圖書館 (10723 SW Capitol Highway, Portland, OR 97219)

星期二： 12 p.m.- 3:30 p.m.

星期三： 10 a.m.- 3:30 p.m.

星期四： 10 a.m.- 3:30 p.m

North Portland 圖書館(512 N Killingsworth St, Portland, OR 97217)

星期二：12 p.m.-3:30 p.m.

星期三： 10 a.m.-3:30 p.m.

星期四： 10 a.m.-3:30 p.m.

Gresham 圖書館 (385 NW Miller Ave, Gresham, OR 97030)

星期二：10 a.m. -3:30 p.m.

星期三： 12 p.m.-3:30 p.m.

星期四： 12 p.m. -3:30 p.m.