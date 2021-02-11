麥魯瑪縣圖書館 新年活動 誠邀家長帶同小孩網上見

（本報訊）每天的春節期間，多家麥魯瑪縣圖書館均會安排有新春慶祝活動，讓參加活動的民眾更了解中國人的過新春文化。因疫情關系，今年的慶祝活動將轉到線上舉行。

麥魯瑪縣圖書館今年的新春慶祝將分2天與大家見面，並誠邀請大家一起參與。

兩天節目內容分別如下：

2/13 （星期六）：不同文化背景的表演、傳統小吃和富有教育性的兒童活動。

2/26（星期五）元宵節：

透過剪紙，親子動手做牛軋糖，趣味的有獎活動，一起來歡喜慶祝新的一年，祈求牛年平安健康，順利如意。

參加剪紙的，需準備材料：剪刀，各式色紙

參加甜點的，材料：杏仁/花生，棉花糖，奶粉，蔓越莓，無鹽奶油

另外，麥魯瑪縣圖書館每星期日特別為華裔小朋友而設的故事和遊戲時間，在這期間也加入新年的元素：

2/14（星期日）：一起在中文故事時間慶祝農曆新年！

圖書館特別邀來了一位非常有才華的小提琴家Ruby Chen參加節目，與參加者一起唱歌，聽故事和體驗農曆新年文化！故事時間後，Ruby也會分享她的音樂旅程，並回答問題。

2/21（星期日）：一起在中文遊戲時間慶祝農曆新年！

這天的節目主要是透過手工藝、遊戲，分享中文書籍。歡迎4歲以上兒童以粵語及普通話和其他孩子，在家長的陪同下參與，一起手腦並用，發揮創意。

有關如何收看和節目詳情，請電503-988-7312查詢，或到網頁 multcolib.org/zh-hans/events 查看。