麥魯瑪縣圖書館邀請紐約剪紙達人分享剪紙藝術 機會難得請盡早網路報名

（社區消息）麥魯瑪縣圖書館於本周日邀請來自紐約的中國剪紙藝術家陸明良線上分享並傳授剪紙文化，陸老師在美從事文化藝術傳遞工作20餘年，他不僅在剪紙藝術獨具一格，連書法、刻印等專業傳統文化都是專業等級，畢生重視中華文化傳遞工作。終身學習的陸老師在疫情後開始學習使用網路社交，並透過臉書結識在圖書館工作的Kenny Chen並成為好友，圖書館目前兩週一次針對中文學齡兒童舉辦中文遊戲時間，透過次次生動的介紹生物、科學、藝術、手工等專題活動並受到社區民眾的好評；應Kenny之邀，陸老師首次跨州進行網路視訊教學，本次活動大人小孩都可以參加，體驗剪紙的神奇與樂趣。

陸明良是紐約新苗文藝中心的導師，此前曾在時報廣場擔任街頭畫家，目前廣受歡迎的3D剪紙肖像(paper portrait cutting)便是他以過往經歷所得的靈感；2005年公開展示3D剪紙肖像藝術後，於2010年受邀前往美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)參與「百人千像」(Hundred Faces with Thousand Looks)項目，陸明良以五分鐘內完成一人肖像的紀錄，至今無人可破。

參加本次活動需事先報名：

https://multco-us.zoom.us/meeting/register/tJcpfu-rqTIjEtNwwyZ4DT05OJNTgQkmOHwf

剪紙活動請準備：剪刀、色紙、鉛筆、膠水

目前麥魯瑪圖書館每週日上午10時舉辦中文遊戲與故事時間交替進行，所有線上活動需事先報名參加，所有中文線上活動請瀏覽：

https://multcolib.org/onlineeventsandclasses