麥魯瑪縣圖書館最新通告

親愛的用戶:

很抱歉,許多顧客於上週日無法登入中文遊戲時間,目前透過Zoom報名的活動連結有效期只有兩個月,故從九月開始之中文故事時間及遊戲時間將有新的會議ID (密碼則是相同)。在此提醒參加用戶重新報名或以下列會議ID登入其活動。

中文家庭游戏时间时间Meeting ID999 9454 5941

Sep 20, 2020 10:00 AM

Oct 4, 2020 10:00 AM

Oct 18, 2020 10:00 AM

PasswordMCL2020!讲故事时间! 网上現场国语时间Meeting ID989 4365 0738

Sep 13, 2020 10:00 AM

Sep 27, 2020 10:00 AM

Oct 11, 2020 10:00 AM

Oct 25, 2020 10:00 AM

PasswordMCL2020!

下次的遊戲時間(9/20)因適逢中秋佳節,我們將舉行適合全家一起動手做的健康珍珠奶茶及最近風行的老虎奶茶(適合小朋友喝)!以下是我們需要準備的材料,在各個(華人)超市應該都有。

準備工具:

揉麵墊、鍋子x2、撈勺、湯勺、杯子

麵團切刀(一般刀子也行)

材料:

牛奶、紅茶茶包

菱粉(Tapioca Starch)