麥魯瑪縣向餐飲業發放疫情援助 即日接受申請 12月15日截止
（本報訊）麥魯瑪縣宣佈，從聯邦關懷法案援助金中，撥出530萬元給予餐飲業，以幫助他們抵消一些因疫情而引致的費用。合資格的餐飲業可到 multco.us/businessgrantsdec2020 網頁申請，截止申請日期：12月15日。合資格的餐館，將於12月30日前收到支票。
申請資格：
任何在2020年1月1日到9月30日持有由麥魯瑪縣發出的食物衛生牌照的餐飲業東主均可申請，但以擁有過5個牌照為上限。
合資格的業務如下：
餐館、餐車、宴會承辦企業、食品包裝企業、住宿加早餐旅館及慈善組織。
麥縣將向每個持牌照的餐車派發500元（最高2,500元）；每家持牌照的餐館派發1,500元（最高7,500元）。東主可將援助金用在營運開支上。縣政府強調這援助金不能用於減免食物衛生牌照費用，所以業內人士還是會收到下年度牌照費的帳單。
這筆資金是聯邦5,500萬元商業援助金的一部分，該援助金將由俄勒岡州各縣各自管理，以幫助小型企業。 初步估計，麥魯瑪縣將獲得約760萬美元。布朗州長表示，各縣應優先考慮那些受到公共衛生措施影響的企業，其中酒店業、受凍結影響的企業、小型企業和女性、黑人、土著、有色人種和部落所有的企業，均在優先考慮之列。
麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）表示，我們將盡快將這些資金撥出。“這些小型企業是我們社區的骨幹力量，我們將繼續在州和聯邦為他們爭取更多來協助他們能繼續生存下去。”
卡弗瑞縣長再說：“在大流行期間，餐館遭受的打擊尤其慘重，蒙受了重大損失。許多餐館都在努力維持下去，我們希望這些小額援助喦可以幫助更多的企業度過艱難時期。”
據縣食物衛生部門的負責人表示，今早在開通申請只有兩小時，縣政府就已收到超過400份申請。今次該部門用其不多的盈利，在這困難時間幫助商家們，所以申請非常簡單，只需有衛生牌照號碼和W9就可。估計今次整個麥縣將有3,500家或以上的小企受惠，全縣共有4,500家領有食物衛生牌照的小企。
縣政府將有第二輪的申請機會，這將會透過不同文化社區辦理申請。如今次申請不到的，請留意本報有關的報導。