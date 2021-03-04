麥魯瑪縣向低收入房主提供免費房屋保溫節能升級



（本報訊）麥魯瑪縣推出房屋保溫節能項目（天氣計劃），特別為縣內低收入屋主的房屋進行免費的節能改造工程。這項目除了可提高能效水平和減少能源開支外，還可改善居住者的健康、安全和舒適水平。估計改造工程完成後，能源開支會減少25至40%，同時亦可將房屋的價值提升。

全美有超過25%的房主有極重的能源負擔，可以說是與收入不成正比例。低收入家庭平均將其收入的8.6%花費水電媒等能源開支上，是高收入家庭的三倍。

麥縣這個節能改造項目（Weatherization Program)與當地的承包商合作，對房主免費進行以下裝修：

－在屋頂、地板和牆壁安裝隔熱層：也就是保溫棉，原來有的保溫材料，日子久了，就會逐漸失去其保溫作用。

－通風管道密封：冷熱器的通風管道應保持密封才能有良好的通風效果，否則會使暖氣或冷氣費用增加。

維修/更換暖氣系統：

更換窗戶和露台門：舊式或日久變型的窗戶會讓冷空氣從縫隙中滲入屋內，減低屋內的溫度。

檢查燃燒器具的安全性，包括煮食爐、熱水爐…….等等

修理/更換舊水管

改造工程完成後，除可有效降低用能開支、提高舒適度, 保護家庭成員的健康和安全外，經改造的房屋更經久耐用。麥魯瑪縣的節能專家沃爾斯沃思（Gary Walsworth）指出，這絕對的一個雙贏。因為房主可以獲得更安全、更健康和更負擔得起的房屋，與此同時，麥魯瑪縣亦變得更加環保。

要獲得這節能援助的資格，家庭收入必須等於或低於聯邦貧困線的200%。對於一個兩口之家，年收入上限為34,480美元；一個四口之家，這相當於每年52,400美元。縣政府亦鼓勵居住在柏文的合資格住客，要求業主申請。

在這疫情期間，這項目亦已採取了額外的預防措施來保護房主。每個承包商均需遵循嚴格的州和聯邦安全準則，包括保持距離、戴手套和口罩，以及經常消毒工具等。

沃爾斯沃思說：“任何有資格的房主都應該立即申請。”“政府實際上是為房主免費提供房屋的升級工程。這有可能改變生活，特別是在這個新冠疫情的危機期間。”

欲申請的人士，可到這個中文網址：https://multco.us/dchs/weatherization 或直接撥電503-988-7423。