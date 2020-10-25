麥魯瑪縣再入疫情監察名單



（本報綜述）23日當天，美國衛生局局長傑羅姆．亞當斯警告說，本周可能是美國疫情暴發以來最糟糕的一周。全美在23日單日新增新冠確診病例達到了83,757例，是美國新冠疫情暴發以來的最高單日新增病例數字。而俄勒岡州情況亦一樣，23日全州的550宗新增確診病例，亦是破了本州的單日紀錄；而麥魯瑪縣同日的新增確診135宗，同樣是創新高的數字。布朗州長發新聞稿，宣佈第二次將麥縣放到疫情監察名單。

州長表示：「這是一個發人深省的提醒，我們不能放鬆懈，必須繼續保持警惕，保護我們自己，我們的家人和我們的鄰居免受這種疾病的傳染。」

當縣內的新增確診個案未有追蹤到病源，而且病毒迅速傳播，這就顯示病毒已在社區中廣泛傳播，在這情況下，該縣就會被放入監察名單內。州長指出，在監察名單內的縣城將獲州政府優先協助和分配資源。麥魯瑪縣第一次「解禁」是在8月28日。

對今次再被列入名單內，麥縣政府在周五晚發聲明，表示感到沮喪，並指出州衛生局應考慮採取不同的方法來處理事情。

縣政府的官員認為放在監察名單內並不能幫助改善情況，並指出麥縣在8月份首次被列入名單時，縣的衛生官員曾建議改變系統和需要財政支援來改善應對方式和民眾的行為，但遭到州政府拒絕。

據俄勒岡州衛生局的高級衛生顧問Shimi Sharief博士說，麥縣的病例增加，其實全州範圍也有著同樣的情況，多由民眾與直系親屬以外的人聚在一起。為何麥縣的情況較明顯？Sharief博士表示，麥縣人口多較密集，同時有更多的人居住在較小的空間內，並與非同住的家人聚集在一個細小空間內，這就增加了擁擠的風險。

Sharief博士指，這情況就接連的造成了許多零星的確診個案。而在每日的報告中，有一半或以上都屬這類的情況。

根據州衛生局早前發佈的最新模型，如這情況持續下去，本州的住院率到12月中可能會超標，所以大家都不能鬆懈，繼續做足防疫的功夫。最重要是繼續限制室內集會的人數，愈少愈好，並且與非同住家人一起時，必定要戴口罩。

至目前為止，在監察名單內的除了麥縣外，還在俄勒岡大學所在的萊恩縣、Malheur 和Umatilla 等縣城。

今天的新增確診數字已下調到399宗，新增死亡有4人。有最多新增確診病例的縣城如下：麥魯瑪縣99宗、華盛頓縣71宗、馬里恩縣48宗、Jackson 縣33宗、萊恩縣32宗。