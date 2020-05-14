麥魯瑪縣公佈下年度20億元財政預算 同時要求各部門削開支2%

（本報綜述）麥魯瑪縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）公佈下年度20億元的財政預算時，要求所有部門削減開支2%，即時生效。

縣長警告，疫情已在原來的19.8億元開支預算中造成了5,800萬元的赤字，她說，在制定新的預算案時，她盡量將對社區的影響減到最低，但未來的路實在有太多不確定的因素，可能會有更多減縮開支的決定。

目前用來抵銷赤字的方式包括從儲備中撥出1,580萬元，各部門削減2%開支，增加商業利得稅，由1.5%增至2%，預計有3,000萬元的收入，及凍結經理級和非工會職員的薪金，這將省下3,400萬元。

根據3月份時的預測，縣政府最大的稅收來源－地稅，將帶來近3.24億元的收入，但財務部表示預計拖欠稅款的情況會增加。

除了地稅外，縣政府接著兩項最大的收入是商業稅和汽車租賃稅，但這兩項都因疫情而出現大幅下調，預計跌幅分別是3.3%和17.6%。在去年，這兩個項目分別為本縣帶來了1億元和3.100萬元的進賬。

另外，如州政府收入減少20到30億元時，給縣政府的撥款亦會少近三分之一到四分之一。另一個未知因素的勞工成本，由7月起，縣政府有三分二的僱員將有新的合約。

麥縣政府收到聯邦政府2,800萬元的紓困援助，但縣政府估計應對疫情的開支最少有7,500萬元。

至目前為止，麥縣政府還未有宣佈任何有關放無薪假或裁員的消息。縣政府提供服務的範圍包括有低收入健康診所、圖書館、課後SUN課程、地方檢察院、動物庇護所、一半的露宿者服務聯合辦公室及負責東縣巡邏，管理監獄並監督假釋和緩刑的縣治安官員。

縣長指出，縣衛生局是帶領整個地區渡過這個新冠疫情的公共衛生機構，也是本州應對前所未有的服務需求的最大安全網。這對預算造成的影響是前所未有的。

這份預算案將在6月11日的縣政府會議中討論通過，九月正式實施。