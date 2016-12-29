麥魯瑪縣一月起調高交通罰款　用以資助新法院大樓

（本報綜述）由2017年一月一日起，麥魯瑪縣將所有交通罰款一律加收五元附加費，目的是用來資助新法院大樓的興建費用。

新的法院大樓在市中心的荷昉橋頭，耗資三億元，估計將於2020年落成，屆時將代替現時在市中心已有超過100年歷史的法院，縣政府指目前的法院大樓，無論在結構或是功能上都屬過時，絕對不能經得起地震，而法院內的法庭及等候的地方太細，未能應付現時的需要。

今次在交通罰款上加五元附加費的做法，有望補貼建造費用的5%至7%，在是項工程的債券全數清還後，附加費將被取消。