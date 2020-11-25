麥縣醫院已告急　醫護人員說：這不是惡作劇　這是真的！



今天新增確診1,011宗 死亡人數破紀錄21人

（本報綜述）連日來天天過千的新增確診病例中，麥魯瑪縣的數字都是最高的。麥魯瑪縣衛生局今天終宣告，全縣醫院告急，床位快滿，醫院已準備在可能的角落加開床位。

周二，麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加馬士縣的衛生官員舉行聯合新聞會，希望盡最後的努力，勸喻民眾取消感恩節的社交聚會。否則這假期的後果，對已疲累不坎的醫護人員來說，將會是一個災難！

麥魯瑪縣衛生官員維恩斯博士在周一指出，按目前的情況，到12月1號麥縣所有的醫院床位都住滿，但維恩斯博士認為，這情況是可隨時改變的，要看民眾是否能緊守所有防疫的行為，包括不參與或舉行社交聚會。

維恩斯博士又指出，如果醫院床位已滿，他們將開始在任何可能的地方放置病床。而自大流行開始以來，工作人員一直在製定這個“防疫計劃”。

預計新冠確診病例的激增將對醫院患者產生巨大影響。例如要到醫院待產和分娩的婦女，心臟出問題和癌症病人等，本州和華州的醫護人員均表示，醫院床位不足的情況，對這等人士的健康有風險，急症會得不到及時的診治。

維恩斯博士說，多家醫院已隨時準備啟動“防疫計劃”，所以床位問題已有解決辦法，但護士人手不足則是另一個問題。認證的專業醫護人員有不少亦已感染新冠病毒，正在隔離中。維恩斯博士指出，醫護人員不是在隔離中，就是已筋疲力竭。

維恩斯博士說如果人人都取消聚會，相信醫院床位全滿的日子可能會拖後，甚至不會出現，這是我們希望見到的情況。但相信這情況可能不會出現，因為目前大家都在憂慮在感恩節期間，民眾仍照常聚集的後果。她一再強調：有食物供應的聚集＝增加病毒傳播！

俄勒岡州護士協會的蓮達說：這不是惡作劇，這是真的！護士們已非常疲勞，甚至有新冠勞累症，但我們明白到我們將生命獻給這行業，所以仍會緊守崗位。

距離12月1日還有不到一星期的時間，醫護人員呼求民眾，立即減少聚會！

今天州衛生局公佈的新增確診病例有1,011宗 死亡人數破紀錄共21人。在死亡的人士中，年記最輕的是33歲，最大的是94歲，全部都是慢性病患者。至於有最多新增確診病例的，由華盛頓縣的183宗領頭，接著是麥魯瑪縣150宗、馬里恩縣113宗、卡加瑪士縣106宗。

州衛生局主任艾倫博士表示：對因新冠病而喪生的人士和他們留下的家人，我們感到痛苦和悲傷，今天出現至目前為止最高的死亡人數，希望這對民眾是一個警醒，並願起來行動，助止病毒傳播。他說：如果我們不行動去控制疫情，將有更多州民死於新冠肺炎。

連同今天的1,011宗新增病例，本州已是連續七天出現過千的病例，截至今天，全州總確診病例有67,333宗，總死亡人數847 宗。