麥縣警局與格利森警方合作打擊罪案



（本報訊）因為州政府的防疫命令，不少商舖都要暫停營業，令到不少小商場顯得極之冷清，而這等商舖也成為了罪犯的目標。

自從3月起，警方已留意到商舖的爆竊案件有上升的趨勢，麥魯瑪縣警察局與格利森（Gresham）警局宣佈合作，在這突發的健康緊急情況下，合力打擊罪案，保護小商戶的財產。

由4月23日起，這兩個執法機構均會為那些因州長行政命令而要暫時關門的商戶提供特別巡查的服務，包括定期到這些商戶的地址，親自檢查商戶所有門窗，報告有關任何可疑的情況，並會通知有關商戶，盡力確保這些商戶的安全。

“我們知道對許多企業來說目前都是艱難的時刻，”警長邁克·里斯（Mike Reese）說。 “希望藉這項新計劃，能為讓商戶安心的同時，亦能減少社區的罪案。”

格利森警察局局長Robin Sells補充說：“我們致力於減少犯罪並確保公共安全，這一創新打擊犯罪計劃使我們的城市和社區更為安全。”

這個名為“商戶檢查”計劃，適用於所有因州長命令而要暫時關閉，位於格利森市（Gresham）和麥魯瑪縣警局巡邏區範圍內的商戶，同時亦包括位於Fairview，Maywood Park，Troutdale和Wood Village四個城鎮的商戶。這個“商戶檢查”計劃將一直維持至州長取消居家令為止。

要確定您的公司是否位於這個巡邏區，請點擊以下工具查看

http://multco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=396bd247c5c24003893446475fee7bbd

確定你公司是位於巡邏區後，想參加這計劃，可點擊下列連接，登記服務

https://multnomahcounty.seamlessdocs.com/f/BusPremCheck

位於格利森市的商戶，可點擊此處，登記服務

https://greshamoregon.gov/Police-Services-and-Resources/#BusinessPremiseCheck

警察局還提以下防盜貼士，確保家居或商舖的安全：

－安裝防盜系統和/或警報系統

－保存一份貴重物品和/或財產的紀錄

－保持場所內有燈光照明

－監視郵件和報紙的派送

－確保門窗緊閉