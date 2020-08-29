麥縣確診呈下降趨勢 已從監察名單中除名

布朗州長今年宣佈，麥魯瑪縣和Hood River 縣正式從新確疫情監察名單中除名。

州長在新聞稿中表示，各縣城均在減低新冠病毒傳播方面努力，她讚許麥魯瑪縣和Hood River 縣的官員和市民的成績。並指出雖然沒有新的縣城加入監察名單中，但州民仍要保持警惕，保護自己和朋友，家人及鄰居免受病毒的減染。這表示繼續保持社交距離、戴口罩、感到不適留在家中和經常洗手。

目前仍在監察名單中的只有六個縣城：Baker、Jackson、Jefferson、Malheur、Morrow 及Umatilla。

在這星期的早段時間，州衛生官員的報告顯示俄勒岡州的新增確診呈下降趨勢，新數字與前一星期比較，下降了13%；而檢測的確診率亦由5.4%下降到5.1%。

雖然確診數字下降，但官員稱，對學校復課來說，這確診數字仍然過高。專家指出，最低限度，每天的新增確診數字要降到60宗。

在周五的麥縣每周新聞發佈中，縣官員表示現未有任何計劃申請進入重開第二階段，目前最重要的工作是要有一個安全的環境讓學校可以復課，因為這對眾多學生學習的影響非常大。

可以讓學生回校上課的標準，縣衛生官員表示「非常高」，重開幼稚園到12年級（K-12）確診比率要低至每10萬人有10人。麥縣目前已降到每10萬人有40人確診，官員表示，這與高標準還有好一段距離。

今天的新增確診有301宗，9人死亡，全州累計數字：確診26,054宗，死亡447人。

今天的數字中，有最多確診的有：麥魯瑪縣72宗，Masion 縣43宗，Malheur 縣37宗，卡加瑪士縣27宗，華盛頓縣和Umatilla 各有20宗。而在新的死亡個案中，有一名男士只有29歲，這名男子在確診當日就死亡，本身沒有任何慢性病。