麥縣監獄解決人滿之患　被迫釋放罪犯

（本報綜述）在新一年開始，麥縣監獄宣佈滿座，為了舒緩監倉的擠迫情況，監獄署在上周要緊急放人。

在除夕夜及1月2日，麥縣監獄共釋放了55名輕罪犯，包括藏毒到性侵的罪犯。這做法是按麥魯瑪縣政府所訂的新法例，目的是要縮減監獄的規模，並將被監禁的罪犯數目設上限。縣政府已相繼於2016年及2017年關閉了其中一座中度設防的監獄內多個監倉，減少了床位的數目。

為了將罪犯的數目保持不超過床位數目，監獄能做的就是不時作出緊急放人，有時會導致一些犯了嚴重罪行的罪犯，在未進行初步聆訊前就已被釋放。上星期被釋放的罪犯中就包括有醉駕人士、非法擁槍人士及偷竊賊等。

警長辦公室表示，每逢周末日及假期，監獄內的人數都會較為緊張，發言人White 警長指出，當法院沒有正常運作時，要平衡監倉內的人數總是較為難做得到的。

麥魯瑪縣的監獄共有1,192個床位，縣政府規定，當監獄內犯人的人數佔床位數目的95%時，監獄署就要開始放人。

麥魯瑪縣政府於11月改變了緊急釋放犯人的流程。官員們定出了審查囚犯並確定誰應該被釋放的標準；去年這標準幾乎導致一名謀殺疑犯被釋放。

這標準定明，最後一批被考慮釋放的犯人，將是嚴重的性虐待犯、虐待兒童、對公眾構成危險的犯人，以及醉駕積犯或汽車盜竊賊等。