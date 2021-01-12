麥縣為長者計劃未來　進行問卷調查 鼓勵長者參與　送回10元禮品卡　

在美國生活，當您踏入長者或是退休的階段，您可享有不少的福利，政府提供不少的資源協助長者生活無憂。在本州人口最多的麥魯瑪縣，為了在未來能更到位的照顧到本地的長者，特設一調查問卷項目，透過問券獲取更多的資料，有助麥縣制定將來的政策，改善長者的服務和資源。

今次調查主要是針對貧困的長者和老人服務不足的社區，透過參與者所提供的資料，找出低收入長者們真正的需要。負責的機構特別希望有更多未有從傳統機構獲得服務，和有色人種的長者們參與，因為一直以來，有色人種受到貧困和無家可歸的影響最大。

波特蘭新聞在這項目中協助華人長者參與調查，任何願意提供您寶貴意見，協助政府改善未來的長者服務的，請填寫下面的調查表，資料愈詳細對政府的決策愈有幫助。為了鼓勵和感謝長者積極參與和提供意見，每位填完問卷內所有問題，並真正提供意見的，均會獲得一張本地華人商戶的10元禮品券。

據麥縣政府的資料，在未來20年內，超過65歲的人口將增加44%。環顧目前社會的狀況，不少長者們生活在困苦中，他們單靠每月有限的收入來維持生計，有些甚至已失去了退休積蓄，或面臨房屋被銀行收回、加租等住屋問題；也負擔不起所需的藥物。

除此之外，長者還要面對行動不便所帶來的連串問題，包括社交隔離、營養差、無力處理財務和缺乏家人支援等，有些更要面對精神健康和孤獨問題所帶來的困苦。

今次的問卷調查將直接影響麥魯瑪縣未來提供的服務和資源的流向，要確保我們的長者能獲得他們應得的福利和照顧，希望有資格的人士能盡量參與。

填妥問卷後，可直接寄回：8733 SE Division St., #108, Portland OR，請寫下您的聯絡電話和地址，以便將禮品券寄上。

又或可將答案用另一張紙寫好，然後拍照傳到503-764-5953。

如你不懂得填寫，但又想提供意見的，請在周一至周五早上10時至下午4時，來電503-771-9560，我們會為你們填寫意見！

此項調查的對像是年屆55或以上，每月收入不超過 $2,700。

所有答案都是不記名的，可能花您10或30分鐘時間來填寫此問卷，視乎您想與我們分享多少。共12題及一些用作統計的問題。

“服務或資源”這字眼會經常出現在問卷中。舉一些服務的例子：如去看醫生、到超市的一程車、或有人為你準備食物；資源的例子：如金錢、汽車、住屋、用水、甚至是一部手機。

以下列出一些您可能用到的服務或資源，幫助您回答問題。

服務／資源：

－財務

－住屋

－醫療服務

－家庭護理服務

－食物

－交通

－康樂／藝術

－社交／情緒

－宗教／精神

－就業

－科技

提供服務者：

－政府

－非營利／社區組織

－成癮／康復服務機構

－商業機構

－街坊／親友

－自然／環境／地球

－教會／廟宇