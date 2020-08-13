麥縣檢察官宣佈不會檢控大部份被捕示威者 只會起訴造成財產損失、盜竊、暴力人士



（本報綜述）麥魯瑪縣新當選的地方檢察官邁克．施密特（Mike Schmidt）在周二宣布了一項新政策，規定他的辦公室將如何起訴在波特蘭示威中被捕的人士。

新政策表明，地區檢察官辦公室將拒絕起訴僅涉及違反城市條例的指控，但不涉及“蓄意破壞財產，盜竊或對他人施加武力威脅的案件”

施密特說：「有許多在示威中被捕的人士，只涉及低級別的罪行，而且都沒有犯罪紀錄，我們幾乎沒有理由相信他們會再次犯罪。

地區檢察官辦公室表示，自5月29日起，他們已接獲550宗案件，其中只有150宗屬重罪。其中有50起重罪案件，涉及縱火、毆打、盜竊、嚴重車輛犯罪以及涉及暴力或破壞性的暴動行為。

高級副區檢察官內森．巴斯克斯（Nathan Vasquez）表示，他們正在審查證據或對其餘100宗案件進行後續調查，因這些案件需要大量時間進行調查。他指出，目前手頭上有約400起輕罪案件。新冠疫情形響了法院運作，令到案件大量績壓，最受影響的是那些保釋候審的輕罪案件。而在剛公佈的新例下，有不少這類候審案件被認為是無罪，應獲撤銷控罪的。

檢察官施密特說：“這不是免費通行證……我不會容忍針對警察或其他任何人的蓄意暴力行為。”

市內一名刑事辯護律師努根表示，這政策就是以公眾安全為優先，檢察官將首先處理牽涉到傷人的個案，第二是對財物造成損害，至於公共秩序則放到最後。

另有律師布查爾認為檢察官這番言論會給公眾一個錯誤的訊息，他認為預先公佈這些將會令到示威現場更糟糕。

努根也指出，檢察官這樣做，希望能減低目前積壓案件造成的壓力，也能加速其他案件的審理速度。

波特蘭警察局局長洛威爾特發聲明稱：不管地方檢察官會否向被警方拘捕的示威人士進行檢控，波特蘭警隊將一如既往繼續履行社區對我們的期望，並繼續與社區建立互信的關系。

施密特在5月當選，並於本月接任地方檢察官。在波特蘭示威活動期間，施密特已開始擔任地方檢察官，示威活動至今已連續進行了70多個晚上。

上週末，警察曾宣布集會為暴動，並用催淚瓦斯驅散人群。上週末的視頻顯示，示威者放火燒垃圾箱，將鐵絲網圍欄拖到街中，並在波特蘭警察協會總部內放火。

警方表示，警察們被投擲的迫擊砲，石頭和其他物品所傷害。在過去一周的示威活動中，警察逮捕了95人。星期一晚上，警察宣佈在波特蘭警察北區外的一次聚會為非法集會，並逮捕了九人。