麥縣擬建全新大型圖書館　服務東區縣民

（綜合報導）麥魯瑪縣準備在東邊建造一所佔地八萬平方呎的大型圖書館，落成後將成為本地的旗艦型圖書館，取代市中心的中央圖書館的旗艦地位。目前，這仍只是一個建議，能否成事，還有待政府的批核。

根據麥縣圖書館的一項研究，麥魯瑪縣的東區（205公路以東），一直有圖書館服務不足的情況，圖書館的人均面積是整個麥縣最小的。在西南區，圖書館的人均面積有0.43平方呎；在北區，人均面積有0.44平方呎；但在東區的五個圖書館一拼都只能提供0.19平方呎的人均面積。建議中的理想圖書館人均面積是0.6-0.8平方呎。報告中指出縣圖書館一定要增加投放在服務不足的地方，而東區的情況是，圖書館服務未能追得上人口的增長。

負責麥縣圖書館的通訊和策略主管肖恩坎甯安（Shawn Cunningham）說，其實東區的服務是縣中的一大缺口，相信計劃中的旗艦型圖書館肯定會給我們的社區帶來不少的好處。但他強調，目前，計劃正處於起步階段，還有一個冗長的過程才能實現這理想。

其實，在現時的情況下，這項建議實在有點天馬行空，因為圖書館一向都沒有儲備來買地和建新圖書館，因此報告內亦未有提到任何的時間表。

計劃中的旗艦圖書館，最少面積有8萬平方英呎，內設多項不同的設施，包括有大的房間可供大型會議和表演用。這新建的圖書館將會是現時格利森（Gresham）圖書館的4倍之大，及與有10.3萬平方呎的中央圖書館面積相近。坎甯安說：“現時的圖書館系統是早在1835年時代創建的，當時的社區和現在的情況已完全不同。因此圖書館決定要作出全面審視，找出如何能更好地服務我們的社區。”

第一步是組織了一個委員會，邀請了來自全縣不同代表，在圖書館職員協助下完成調查，結果就出了這一份名為「未來圖書館空間框架」（Framework for Future Library Spaces）的研究報告，並獲得縣圖書館董事局通過接納。

報告指出，205公路以北的地區是最缺乏圖書館服務的，要滿足在2035年可能超過36萬人的人口需求，波特蘭東區至少需要三倍的圖書館空間來彌補現在的空間不足。

報告又指，除了東區擬建中的旗艦圖書館外，任何增建的圖書館，面積都會將比現時的大。麥縣圖書館不再打算建造面積只有2萬平方呎的小型社區圖書館，因為這等圖書館的運營效率不高。在整頓東區的服務中，圖書館可能會將現有的小型圖書館，集中搬遷至一個較大的地方；並且要將一些圖書館的服務升級，包括格利森、Rockwood、Faiview、Troutdale 等。至於位於122街，最受縣民歡迎的Midland圖書館，則建議要擴展。

隨著時代的變遷和網絡的發達，圖書館已不單只是為居民提供書籍閱讀，不少已成為社區的活動中心。來到圖書館的人可以使用電腦，並且還可以學習如何使用電腦。圖書館配備有安靜的自習室，還可以觀看表演，聽講座，創造藝術品和提高和工作相關的技術等等。

委員會還希望該圖書館可以供各個年齡層的人使用。還希望可以拓展別的業務，讓更多的成年人可以參與到實際的學習中去。圖書館還會舉辦兒童故事會和兒童學習時間，希望以此來改變現在城市人繁忙的生活方式。