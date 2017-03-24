麥縣推出後園小屋試驗計劃　希望市民協助舒緩流浪人口 現正徵求願意借出後園安置小屋的市民

（本報綜述）麥魯瑪縣政府正在找尋一些願意借出自己後園，讓政府在其上建造一間小屋，然後在建成後五年，免費給予一些無家可歸的家庭居住，五年後這小屋就會無條件送給業主。在首期的試驗計劃中，預計會建造四間小屋。

縣政府指，目前每晚有近1,900名市民要露宿街頭，及無數的市民要住在庇護所內，這個試驗計劃將有助填補可負擔房屋和庇護床位的不足。

提出這建意的麥魯瑪縣創意實驗室，負責人Mary 表示，本市的庇護床位異常的緊張，這些床位能救回人命，但我們沒有想到一些露宿的家庭，兩夫婦或是有兒有女的家庭，很多時他們都不能一起入住一個庇護所，而他們說庇護所，除了環境差外，安全亦是一個大問題，所以不少這類人士都會選擇在街頭露宿。

後園小屋試驗計劃，是縣政府會在願意借出地方的市民物業內，免費在其後園內建造一間小屋，建成後這小屋將給予一名露宿者或是一個露宿家庭免費居住五年，政府將負責小屋住客的水電煤費用。五年後這小屋就屬於業主，屆時政府將不會限制其用途。而這些小屋並不會成為入住人士的永久住所，政府希望在緊急的情況下，讓這些無家可歸的人士能有一個暫時的居所可暫且安頓下來，找尋工作，重新建立家園。

縣政府正在徵集願意的市民，政府希望房屋的位置鄰近公車站、學校、托兒所、雜貨店等設施。有興趣人士可到這網站登記https://enhabit.org/adu/。