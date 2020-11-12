麥縣今天新增確診近300宗 縣長呼籲縣民做好防疫功課
（本報綜述）今天俄勒岡州的單日新增確診病例有876宗，而其中麥魯瑪縣佔298宗。就這嚇人的數字麥縣縣長發文，要求縣民做好防疫功課。
卡弗瑞縣長表示，大家預期在秋天會出現新冠確診暴增的情況，這終於出現了。她說：我們每人都可以採取保護自己、家人和社區的方法。
縣長列出以下一些建議：
－暫停與家人以外的任何人士接觸兩星期；
－如一定要與家人以外的人士聚集，限制聚會人數在六人以內，並減少聚會的次數和盡量在室外見面，這比在室內的風險較低；
－可能的話，在家工作；
－經常配戴口罩、勤洗手和清潔共同的表面；
－http://xn--c19oregon-4y4o.com/ 查看您是否有任何的症狀；
－如你周圍有人感染或確診，請到https://multco.us/file/92963/download下載指南，了解你要做的每一個步驟。
最後，縣長表示，採取以上的行動可以保護大家，保存有足夠的醫院床位來應付緊急的情況，也可以免受更嚴格的限制。縣長說：我們之前已做到減慢病毒傳播，今次大家一同再來一次。
今天全州的新增病例有876宗，5人死亡。這單日新增確診數字僅次於在周六所錄得的988宗。
有最多新增確診病例的除了麥縣的298宗外，還有華盛頓縣102宗，馬里恩縣83宗，卡加瑪士縣67宗等。
截止今天，全州總確診病例有52,770宗，總死亡人數已達876人。