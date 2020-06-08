麥縣今天已遞交申請　可望於下周五正式重啟經濟

（本報訊）全州唯一未能重啟經濟的麥魯瑪縣，今天終於遞交了申請，如獲州長批准，波特蘭地區下周五（12日）就正式重開。

作為全州人口密度最高的麥魯瑪縣，也是最後一個進入第一階段重開的縣城，這也與縣內有最多元文化的人口，也有最多露宿人口。所以要達到重開的標準，麥縣所做的功夫也較別的縣城多。就以縣內的多元文化人口來說，無論在宣傳，甚至是聘請病毒追蹤員方面，都需要照顧到說不同語言的縣民，這才能有效地執行所有有效減低病毒傳染的措施。就如在新聞稿上提到，重啟的框架必需能優先照顧到黑人、本土人和其它有色人種社區；65歲或以上的縣民；住在集體居住環境的人士（例如護理中心）及有長期慢性病患的人士。

如獲批進入第一階段重開後，大波特蘭地區內的餐館酒吧就可立即開放堂食服務；個人服務，如理髮、按摩、美容等只能在預約下可為顧客提供服務；健身室也可開門；而聚會人數最多只能有25人。當然，以上的服務均需遵須守政府的規定。

麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）表示，延至今天才提出重啟申請，是經過一番的考量，使民眾由三月開始到現時所作出的犧牲不至白費。同時縣長又提到，全國正處於一個人人都在要求正義的歷史時刻，這也是要求我們對抗系統種族主義所做成的傷害和不公。而麥縣在應對新冠疫情和重啟工作時，不單只在空談，解決有色人種不平等的疾病負擔已成為主要的關鍵，已這等工作也能為未來的導向舖路。

進入第一階段後，該縣將需要等待至少21天，才有資格進入第二階段。



今天全州的新增確診數字是有史以來最高的，有97宗，其中一半是來自華盛頓州的20宗，Marion縣的17宗和麥縣的12宗，而全州的總確診數字已達4,570宗。至於新增死亡個案有2宗，已全州總死亡數字達161人。

州衛生局解釋，確診數字飆升主要是病毒測試增加了，追蹤工作也增加了，然而，本州的病毒感染率仍是在全國最低水平之列。