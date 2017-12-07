麥當勞1元餐重新開賣 另推新版超值餐

（綜合報道）美國麥當勞今表示，兩年不曾推出的超值「1美元餐」將於下個月重新開賣，本次包含1美元、2美元和3美元的品項都將將常駐於菜單上。麥當勞同時宣佈，正準備推出全新超值套餐，包括首次登場的最新雞肉三明治，將啟動近來發展較停滯的速食產業，再度衝刺競爭，此也被一些分析師們稱為「超值餐的戰爭2.0」。總部位於伊利諾州橡溪的麥當勞公司表示，明年1月4日起將重新推出「1美元餐」，包含「1美元、2美元、3美元餐」都將常駐全美麥當勞的菜單上，新菜單有10幾個品項，包含1美元的香腸捲餅、2美元的麥克雙牛堡和3美元的快樂兒童餐。這將是這個速食龍頭近幾年來，爭取贏回消費者的最大動作。擁有招牌標誌「金拱門」的麥當勞，已經積極在產品質量間尋求平衡。推出超值餐就是實證。麥當勞消費者可用1美元買到香腸捲餅、麥香雞三明治、起士漢堡或任何大小的飲料。2美元可購得香腸鬆餅、兩個Buttermilk Crispy Tenders（酪奶雞肉脆條)、培根雙層麥香堡或一杯小杯McCafe飲料。3美元可買到香腸馬芬漢堡加蛋、三層起士漢堡、一份兒童快樂餐或經典雞肉三明治。市場研究機構NPD Group餐廳分析師瑞吉斯表示，預期將會有新一輪超值餐戰爭。麥當勞的1美元、2美元及3美元超值餐將是公司提供消費者省錢餐點的最佳提案。2002年推出的「1美元餐」受到消費者青睞，但隨著食物與人工成本提高，連鎖店無法負荷。去年推出「McPick 2 Menu」依各地區提供不同產品。麥當勞美國區總裁辛斯基指出，最新超值餐菜單將在全美統一。現任加州連鎖加盟店顧問的前麥當勞餐廳營運者亞當斯說，整體而言，超值餐對連鎖加盟店來說，是失策的提案，不過，最近已開始看到獲益，負面聲音也減少許多。他預測，一旦電視廣告結束後，連鎖加盟店將會把如麥香雞三明治、培根雙層麥香堡及三層起士漢堡自菜單移除。但仍會留下許多菜單選擇給消費者。麥當勞表示，超值促銷招攬更多顧客光顧，使銷量成長，部分客人也會掏錢購買較貴品項。負責管理麥當勞全美業務的坎普辛斯基提到，他們曾試過其他名稱，但顧客還是最喜歡「1美元餐」。坎普辛斯基說：「這個名稱還是能引起人們共鳴。」先前麥當勞之所以取消1美元餐，是因加盟商不滿利潤實在太低，且許多上門的顧客只購買低價促銷的商品。不過這項低價促銷的手法仍引來其他連鎖快餐店仿效，包含美國連鎖快餐店漢堡王、塔可鐘等，而本次再度推出「1美元餐」，也是為了與百勝旗下的塔可鐘、Dunkin’ Brands進行價格戰。