麥當勞歡慶教育研討會屆滿十週年

對亞太裔青年影響深遠兼具鼓舞作用

美國移民人數和大學學費不斷高漲的同時，麥當勞繼續為學生和家長

提供教育信息和資源

（本報訊）麥當勞(McDonald’s®)為了繼續提供學生和家長追求高等教育所需的工具和資源，將捲土重來，在全美13個城市舉辦廣受歡迎的教育研討會。今年將是研討會舉辦屆滿十週年，這個系列活動以多語文方式和家長分享註冊入學和申請學費補助的資源，同時為學生提供富吸引力又具鼓舞作用的資源。研討會將於11/18在Portland的Portland Community College Southeast Campus舉行。

「我們非常高興能通過麥當勞教育研討會系列，連續十年支持亞裔社區對教育的熱情，」美國麥當勞美國營銷經理Jill Cassada表示。「亞裔是美國成長最快的族裔。由於亞裔人數的成長主要來自於移民，所以我們有必要為家長和學生提供多語文和息息相關的資源，幫助他們了解美國教育制度。」

許多亞裔家庭仍然認為英語是經貿活動的國際語言，所以移民美國，希望能為孩子打造以英語為基礎的教育環境。但是研究結果顯示，亞太裔移民中英語流利者只佔百分之四。所以提供多語文的教育資訊和資源至關重要，這樣才能讓他們在申請大學、辦理註冊和申請獎學金的過程中游刃有餘。

麥當勞教育研討會為家長和學生提供信息的方式之一就是在所有研討會都設置的互動式攤位。參與研討會的學生可以通過容易記憶的方式，了解審核大學入學申請最關鍵的6個指標。除了一般人熟悉的分數等級、考試成績和班級排名外，學生也不應忽視推薦信、課外活動和對心儀的大學表現出高度興趣的重要性。

學生也會有機會與各大學的代表交談，獲取有關學費補助和專為亞裔學生設置的獎學金的信息。

麥當勞提供信息的部分計劃包括APIASF（亞洲與太平洋島民獎學金基金會）和當地麥當勞叔叔慈善之家（Ronald McDonald House Charities® ，RMHC®）亞裔學生成就獎學金（Asian Students Increasing Achievement (ASIA) Scholarships）。RMHC/ASIA獎學金在過去16年中，共頒發7百萬美元給3400位合乎資格的亞裔學生，幫助他們實現追求高等教育的夢想。

「我們了解美國大學學費水漲船高，遠遠超過大多數州工資成長的速度，」Cassada續表示。「所以我們通過教育研討會，努力為打算送孩子上大學的家長提供能夠稍稍減輕他們經濟負擔的信息和資源，未雨綢繆。」

麥當勞也特別邀請Buzzfeed明星Steven Lim和Nickelodeon的Megan Lee參與客座講員系列，巡迴全美部分城市，豐富研討會的內容，鼓勵與會人士。多元化的講師將探討亞太裔美國人在例如演藝界和媒體等非傳統獨特領域中出類拔萃的成就。

至於無法親自參加研討會的學生，麥當勞也和Steven和Megan合作，製作了富趣味性、資訊性的大學生活視頻，歡迎登入McDonaldsAPA.com觀賞。

「學生繼續從網絡上收集信息和接觸媒體，」麥當勞餐廳加盟店主Jimmy Ferguson表示。「希望講員和他們提供的要訣擴展觀眾的視野，讓他們撥開雲霧，更清楚的了解各種專業選擇。」

歡迎在 @McDonaldsNW加入麥當勞教育研討會討論，並在#McDonaldsAPA追踪教育研討會。歡迎學生和家長登入McDonaldAPA.com 觀賞大學視頻系列，並查看2017麥當勞教育研討會日程表。

麥當勞簡介

McDonald’s USA, LLC（美國麥當勞）每天以高質量食材，選擇多樣化的餐單服務大約2千5百萬顧客。全美1萬4千家麥當勞中將近百分之90由男女企業家獨立擁有和經營。顧客可在大約1萬1千5百家參與提供Wi-Fi的麥當勞免費上網。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com,，或通過推特 Twitter @McDonalds追踪我們，或參考臉書專頁 www.facebook.com/McDonaldsUS/。