麥當勞推出限量版MacCoin 慶祝 Big Mac問世50週年 | 有收藏價值的MacCoin是第一枚完全以兌換食物為目的的全球通行貨幣

（本報訊）為了慶祝Big Mac問世50週年，麥當勞特別推出限量版MacCoin。這是一種可用來兌換舉世知名的Big Mac，而且通行全球的貨幣。世界各地的Big Mac粉絲可以從8月2日開始分享、收藏、或兌換。從8月2日午餐時間開始，顧客只要在參與活動的1萬4千家美國麥當勞餐廳購買Big Mac，就可得到一枚MacCoin，送完為止。從8月3日起直到2018年底，持有MacCoin的顧客可在美國及全球50餘國參與活動的麥當勞餐廳用MacCoin免費兌換Big Mac。

麥當勞計畫在全球50餘國送出超過620萬枚MacCoin，送完為止。這些具紀念價值的貨幣共有5種匠心獨具的設計，每一種代表著Big Mac的每一個10年。每一枚MacCoin的設計都採納該10年歷史中最具代表性，包括藝術、音樂和流行文化的元素。MacCoin的正面則以歡慶Big Mac問世50週年為主題。MacCoin的特色包括：

代表70年代的花的力量（flower power）

代表80年代的普普藝術（pop art）

90年代由大膽抽象的線條作為主題

千禧年代早期強調主導世紀交替的科技

2010年代的MacCoin強調通訊方式的演進

此外，納入各種設計的7種主要語言代表著許多參與活動的國家：阿拉伯語、英語、印尼語、普通話、葡萄牙語、法語、和西班牙語。

50年來，Big Mac傳奇般的美味在世界各地征服了千千萬萬的食客，受歡迎的程度歷久彌新。住在世界任何角落的Big Mac粉絲都將這個由兩片牛肉、特殊醬料、生菜、起司、和洋蔥加上芝麻麵包組成的美味視為漢堡中的偶像，令人垂涎三尺的無窮滋味和首度問世時一模一樣。Big Mac已經成為一個全球性象徵，經濟學人（The Economist）雜誌甚至使用Big Mac的售價製成Big Mac 指數，用來逐年測量和比較各種國際貨幣購買力的經濟工具。創造MacCoin的靈感也來自於Big Mac連結全世界的力量。

「自從50年前在一間家族擁有的麥當勞首度亮相，Big Mac走進世界每一個角落，為從上海到芝加哥，散佈全球的無數粉絲提供美味和歡欣的時刻，」麥當勞總裁兼首席執行長Steve Easterbrook表示。「所以我們要舉辦一場就和Big Mac一樣，獨一無二的全球慶祝活動。MacCoin以貨幣方式來紀念這個具全球偶像地位的漢堡，同時讓全世界顧客都有機會品嚐由本公司免費贈送的Big Mac 。」

「當我的曾祖父Jim Delligatti在他位於賓夕凡尼亞州Uniontown的烤爐上發明Big Mac的時候，他只是想讓當地的顧客高興一下，」發明Big Mac的Jim Delligatti的曾孫，第四代麥當勞餐廳業主和運營者Nick Delligatti表示。「8月2日是他的百歲冥誕，我相信他如果知道他發明的小小三明治竟然名垂青史，讓全世界的顧客只要光臨麥當勞就能大快朵頤，一定非常自豪。」

＊MacCoin不具任何現金價值，只能在2018年底前在參與活動的麥當勞餐廳免費兌換一個Big Mac。

美國麥當勞簡介

McDonald’s USA, LLC（美國麥當勞）每天以高質量食材，選擇多樣化的餐單服務大約2千5百萬顧客。全美1萬4千家麥當勞餐廳中將近百分之90由男女企業家獨立擁有和運營。顧客可在大約1萬1千5百家參與提供Wi-Fi的麥當勞免費上網。

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