麥克明維爾發生校車墜毀 孩子無一受傷

（本報綜述）俄勒岡州警稱，本週一在麥克明維爾(McMinnville)以西的18號公路上發生嚴重交通事故，多車相撞！一輛滿載學生的校車與一輛小型貨車相撞，所有車輛均損毀嚴重！幸運的是，車上的學生無一受傷，但另一輛涉事車輛上的三個人就沒這麼好運，全被送醫治理！

俄勒岡州警說，交通事故發生在Durham Lane，當時一輛汽車試圖越過18號公路，卻撞到一輛小型貨車。撞到後，該小型貨車轉入另一條車道，並與校車撞上。

小型貨車中的兩人被送到Willamette醫療中心，有一人被送往Legacy Emanuel醫療中心。受傷者的狀況目前尚不清楚。高速公路一度關閉了大約一個半小時。

分析稱，本次交通事故中，孩子們都能平安無事歸功於嚴格的校車安全規則。

據悉，在美國，校車是學生上學和放學的基本交通工具，它是運送美國中小學生的特殊車種。在美國，每一個小朋友都被當成未來總統來保護，而作為接送“未來總統”上學放學的車輛，其安全性要求是非常高的。校車通體黃色，體型厚重，指示燈明顯並有黃色的閃光燈和紅色的停車標誌。車內座位上裝配有防撞安全裝置與安全帶。車內附帶衛星定位與聯網，全時監控車輛行駛情況。由於自身結構強固，加之嚴格的法律法規、細心的校車司機與負責任的運營公司，使得校車安全係數非常高。校車是全美國最安全的車輛。

早前，國家公路交通安全管理局宣佈，從12月2日起，在全美範圍內召回超過五萬輛校車！管理局稱，這些校車的座位椅背是用苯乙烯塊製成的，這種材料可能無法在座椅框架後部周圍提供足夠的衝擊吸收。

國家公路交通安全管理局認為，大量校車的座位椅背的製作材料存在安全隱患，如果萬一發生撞車事故，乘客可能會受傷，所以必需召回！

由此可見，美國對校車的管理一向非常嚴格！