鷹溪火災未成年嫌疑人將面臨多項指控

（綜合報導）9月2日，當鷹河大火爆發時，除了數十名消防員的積極工作，俄勒岡州警方也展開了一項刑事調查。當時有目擊者稱，看到一名大約15歲的男孩在懸崖邊投擲焰火，並不聽勸阻。

據胡德河地區檢察官辦公室週四宣布，涉嫌在哥倫比亞河峽谷縱火的少年已被捕，並將面臨多項指控。因為疑犯還未年滿18歲，所以根據相關法律不能公開姓名。因此有不少群眾為此表示不滿，希望可以盡快公佈姓名。不過，他曾出現在胡德河縣巡迴法院，並被指控魯莽焚燒，在森林土地上存放燃燒的材料，非法持有煙火，犯罪行為以及魯莽地危害他人。

地區檢察官辦公室，俄勒岡州警察局和胡德河縣青少年部門表示，在案件得到解決之前，他們不會再發表任何評論。

大火在喀斯喀特南部一英里處開始，迅速增長，最終覆蓋了超過4.8萬英畝的土地。上千名居民被迫疏散，84號州際公路關閉數日，造成交通大擁堵。多個風景最優美的徒步旅行路線和旅遊景點幾乎都被燒毀。