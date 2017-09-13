鷹溪山火火勢已受控制 三萬多英畝火場已撲滅13%

（綜合報導）直到周二晚，消防員們還正處於與鷹溪大火作戰中，同時還配備全球容量最大的超級滅火飛機也被派上用場。飛機在3萬多英畝的上空飛旋監管火勢。

在周一，火勢仍有蔓延的跡象，火場曾經一度擴大至35,588英畝；不過目前，山火的情況已開始受到控制，有百分之11的火場已被撲滅，煙霧的濃度同時也大幅下降。

這場大火由9月2日燒至今，有超過900名消防人員馬不停蹄的努力，希望能早日將山火控制，而根據途人的報料，警方已鎖定一名15歲少年，在行山期間玩煙火，並將燃點著的煙火掉入山谷內已引發這一場大山火。

根據氣象預報，在未來的一段時間內，由於俄勒岡不會有足夠的雨雪，所以在峽谷中，空氣質量仍然是個問題，並且山林大火的危險度仍然維持在較高水平。但是警長Simmons表示，目前山火的情況正在改善。

官員們週一表示，當務之急就是讓那些被迫撤離家園的居民們重返家園，並需要盡快開通84號公路。紅十字會表示，至目前仍然有170名人士要留宿在避難所內。

同時，風向的改變將使消防部門能夠清楚的看到週一晚些時候，鷹溪大火分別在南部和東部的火拳。消防部門已在周一完成了一場精疲力竭的工作之後，終於在西北邊界附近完成了清理工作。

上週六，凱特布朗州長和其他州的官員巡視了84公路一帶的地區，並說消防隊員們已展開防禦火力轉變的措施。布朗州長表示，我們的消防隊員正用沙堆出3個分界線，避免火勢擴散。

周二，一些受影響的學校已經恢復正常教學。

鷹溪大火引發了阿徹山火，官員們認為，一些還未來得及被撲滅的火焰甚至還在哥倫比亞河上出現，並同時在卡斯馬尼亞縣引發了大火。

雖然84號公路由Troutdale 至Hood River 的東行線至少還需關閉一周，因為公路上有很多塌下的樹和沙泥有待清理；但84公路西行的車道會首先開放，但是開放時間目前上不可知。

消防部門表示，鷹溪大火目前還在燃燒中，所以84公路仍然是一個活躍的疏散區。不過俄勒岡州交通部現在正在於消防官員密切合作，以確定84公路的西行車道何時可以重新開放。

84號公路是本州一條主要的運輸路線之一，關閉公路兩個多星期已影響到本州的貨運服務，有運貨的貨車繞山路而行，有些則要停工。

84號公路亦是通往本市多個旅遊景點的主要公路，今次的山火一都迫緊著名的麥魯瑪瀑布，來自各分局的消防員都紛紛出動，向瀑布旁的旅館射水，日以繼夜的要保護這個令州民引以為榮的旅遊景點。至於令一個醉人的景點－哥倫比亞大峽谷，消防局長Simmons 表示：「大峽谷仍是原來的大峽谷，未有變成一個廢墟。」

另外，有關當局亦密切監視Bull Run 水庫，山火剛好在水庫的周邊，幸運的是山火未有波及水庫和其內的任何設施，在大波特蘭地區有95萬市民的食水來源是來自Bull Run 水庫的。水務局亦已有兩手準備，萬一有需要就立即轉到第二個供水源。

估計未來一星期較涼的天氣將有助消防員繼續撲滅山火的工作。