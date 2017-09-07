鷹溪山火快速蔓延 波特蘭空氣嚴重污染 警方鎖定15歲少年　疑是山火引發人

（本報綜述）俄勒岡州的旅遊勝地鷹溪（Eagle Creek）發生猛烈山火，波及本州最有名的旅遊景點，哥倫比亞河峽谷(Columbia River Gorge)，包括麥魯瑪瀑布（Multnomah Fall），有數百戶居民需要撤離，整個波特蘭市的消防員，包括港務局的消防人員，均加入救火行動，希望能保住這個本地著名旅遊勝地的風光。山火冒出的大量濃煙更令到波特蘭市及附近周邊城市的空氣嚴重受污染，多個城市出現口罩搶購潮。當局懷疑山火是一名少年玩煙花時引起。

由上周六開始的鷹溪（Eagle Creek）山火，到周三早上火場面積已由開始時的50英畝擴大到32,000英畝，並與鄰近的Indian Creek 山火接合起來。期間偏東風助長了山火，導致火勢迅速擴大。火勢在本週二已經蔓延到哥倫比亞河，並且在週二上午已經開始在河的兩邊開始迅速燃燒。

不過截止至週四凌晨4點，消防部門表示他們已經撲滅了百分之五的山火，預計完全撲滅會在十月中左右。

俄勒岡州運輸部發言人Dave Thompson說，這場大火導致由The Dallas 到Troutdale市的一段84號公路關閉，從特羅戴爾河一直到胡德河也處於關閉狀態。俄勒岡州交通部聲稱，目前室外的能見度很低，原因是濃煙，並且目前火勢情況蔓延地越來越接近公路。位於Cascade Locks的神之橋只對北界的撤離人群開放。

有關當局在周三下午表示，由周二晚至周三早上火勢未有再進一步擴大，但亦未有被撲滅的跡象，這顯示火勢有開始緩慢的趨勢。

辦公室發言人達蒙西門斯表示，位於華盛頓州附近的阿切山附近仍然還有25英畝的火點在燃燒。另外一處近100英畝的火點正在俄勒岡州公園附近燃燒，這也是靠近公雞岩石國家公園和麥魯瑪瀑布附近。大火已經促使麥魯瑪東城區的官員們宣佈進入緊急狀態。

令人心痛的是，這場大火正在威脅著歷史悠久的麥魯瑪瀑布旅館。週二早上，在社交媒體上發佈的帖子顯示，在俄勒岡最高的瀑布上，工作人員向小屋和其他設施噴灑了一些液體防止火勢的蔓延。

森林大火也導致部分學校停課以及提前下課。同時還由於山火產生的大量濃煙和灰燼已經進入到了大氣層，所以整個俄勒岡州都被飄落在空中的煙灰所困擾，尤其是停在室外的車輛都已被蒙上了一層煙霧，開車門時也被飄落的煙灰所包圍。濃烈的煙霧亦使本市天空變得灰暗。直至周二下午開始轉吹西風後，波特蘭市的情況才有改善。

目前，一些地區已經發出了3級撤離通知，目前已有約400戶人家因山火而撤離家園。麥魯瑪縣辦公室警長表示，警員和搜救隊整夜都在進行挨家挨戶的通知。

TriMet公共交通部門將提供巴士幫助撤離。目前已經有10個特遣部隊在峽谷邊上工作了一整夜，一共有294名消防員投入到救援中，希望儘快把鷹溪山火撲滅。

山火也導致波特蘭的空氣污染指數嚴重超標，嚴重影響人體健康。空氣因為嚴重污染，甚至出現了火燒太陽和紅月亮的景象。

有關官員表示，保護民居、峽谷的歷史建築物及波特蘭市食水主要源頭Bull Run 水庫是他們首要的任務。

麥魯瑪瀑布（Multnomah Fall）及哥倫比亞河峽谷(Columbia River Gorge)是到訪波特蘭市遊客必到之處，也是波特蘭市引以為榮的景點，山火燒到麥魯瑪瀑布令到不少民眾擔心風光是否不再，紛紛在網上懷緬過去。

俄勒岡州警早前已鎖定一名溫哥華市15歲少年，懷疑他是今次山火的始作俑者。有目擊這名少年及其朋友將煙火掉入森林內的行山人士紛紛現身向外間講述當時的情況。警方至初步與這名少年人接觸，但至今仍未有採取任何拘捕的行動。