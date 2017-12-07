鷹溪山林大火已全部得到控制

（綜合報道）在哥倫比亞峽谷的偏遠地區，一些野火的熱點仍可能會進一步蔓延。截至11月30日，上週四，一度令人生畏的鷹溪大火已被完全得到控制，火勢區域大約是在4.8萬英畝的範圍內。

山火指揮官克里斯•哈珀在一份新聞發布會上表示，我們現在終於可以有所放鬆，因為目前已經確保大火不會在現有的周邊地區蔓延，不過在偏遠地區可能會有一些易燃物品。他們強調野火併沒有被撲滅，只是得到了控制。

美國林務局發言人Rachel Pawlitz表示，在網站上可以看到鷹溪大火撲滅的進度表，不過他們在一段時間內將這個數字保持在50%左右。然而今天，根據對山林大火的火勢程度以及未來趨勢的評估，他們將它改變為100%，因為他們確信山火不會在周邊地區再次增長。

截至12月1日，仍有15人被派去滅火。

山火的起因是今年9月初，一名青少年隨手扔的煙花爆竹而釀成的，可怕的山林大火在短短的幾天內，大火從就從最開的3000英畝擴大到2萬英畝，穆特諾瑪縣的大部分地區都被火山灰和濃煙中覆蓋了。